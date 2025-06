Giacomo Galanda a Poggio a Caiano: presentazione del libro e basket con i fan

Un tardo pomeriggio (quasi) estivo in compagnia di uno dei cestisti italiani più iconici di sempre, fra i protagonisti dell’Italbasket che fra la fine degli anni ‘90 ed i primissimi 2000 si ergeva a potenza continentale facendo incetta di medaglie e vittorie. Giacomo "Gek" Galanda sarà a Poggio a Caiano il prossimo 16 giugno, per presentare il suo libro e fare due tiri a canestro con gli appassionati (prima di un momento conviviale). Si tratta di un’iniziativa annunciata pochi giorni fa dalla compagine calcistica del Poggio a Caiano, che è fra i promotori dell’evento insieme (tra gli altri) al Comitato del Torneo dei Rioni, alla Podistica Medicea, alla Diapason, all’Auser ed al Comune. Il protagonista assoluto sarà però l’ex-cestita della Nazionale, argento olimpico ad Atene 2004 ed oro agli Europei del 1999. Galanda è di casa, in Toscana, l’ex-atleta friulano ha giocato con la Mens Sana Siena dal 2003 al 2005 (vincendo uno Scudetto) e ha chiuso la propria carriera da agonista nel 2014 a Pistoia (dove era arrivato nel 2011). Per quanto riguarda la sua "giornata poggese", Gek arriverà a Poggio nel pomeriggio: alle 18, presso il playground di piazza Taranto, sarà disponibile per due tiri a canestro con gli amanti del basket, oltre che per foto ed autografi. Alle 20 l’attenzione si sposterà sui locali dell’Auser nel Bargo: gli interessati potranno mangiare una pizza in compagnia di Galanda (al costo di 15 euro, prenotando al numero 3336568537). E al termine della cena, inizierà la presentazione del libro "La mia vita a spicchi", scritto dallo stesso ex-azzurro.