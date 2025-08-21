Fotografie della scuola di Schignano. L’appello del Comune per la mostra

Una raccolta di fotografie per raccontare la storia della scuola dell’infanzia di Schignano. In vista della prossima riapertura della Scuola dell’infanzia di Schignano, il Comune di Vaiano lancia un appello a tutti i cittadini: partecipare ad una raccolta di foto e riproduzioni per raccontare la storia dell’edificio e di chi lo ha vissuto, mostrando com’era e come è cambiato nel tempo. Possono essere utili anche le foto ricordo delle scolaresche, scattate all’esterno o interno della scuola.

Le immagini raccolte saranno esposte e valorizzate in occasione dell’inaugurazione ufficiale della scuola, prevista dopo l’inizio dell’anno scolastico. "Ogni immagine è un tassello prezioso della memoria della nostra comunità – sottolineano la sindaca di Vaiano Francesca Vivarelli e l’assessora all’Istruzione Chiara Martini – e il loro insieme ci aiuterà a ricostruire e raccontare la storia della scuola e del paese. Invitiamo tutti, chiunque abbia ricordi legati a questo luogo, a partecipare con entusiasmo". Le fotografie raccolte serviranno per l’allestimento di una mostra e per organizzare qualche iniziativa per raccontare la storia locale.

Chi desidera contribuire può consegnare il materiale entro il 15 settembre nel negozio della parrucchiera Sara (in via E. Bertini 26 a Schignano). Sul retro di ogni foto è importante indicare l’anno dello scatto e il nome e cognome del proprietario. Tutto il materiale verrà restituito al termine dell’iniziativa.

Una delle immagini più vecchie della scuola di Schignano, risale al 1936 (nella foto) quando l’edificio era in restauro per essere adibito a scuola.