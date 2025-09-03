Eurominichamps 2025. Campagna da applausi

Pietro Campagna trionfa a "Eurominichamps 2025" nella categoria Cadetti e porta ancora una volta il Ciatt Prato ai massimi livelli in una prestigiosa competizione internazionale. In finale il talento pratese ha sconfitto il campioncino giapponese Shusuke Shigeta, campione Under 13 della sua nazione, con una prova di carattere e grande intelligenza. Pietro, selezionato per l’occasione nel team mondiale "Hopes" dalla International Table Tennis Federation insieme al neozelandese Eli Ho, non era solo uno dei favoriti europei, ma un rappresentante di spicco in un panorama che includeva anche le migliori squadre non europee, con il Giappone in primo piano. La corsa verso l’oro di Campagna è stata una vera maratona. L’"Eurominichamps" è un evento unico nel panorama internazionale: per accedere al tabellone principale gli atleti devono superare ben quattro round di qualificazione, un impegno che si traduce in quindici incontri disputati in tre intense giornate. Nei quarti di finale Pietro ha rimontato lo svantaggio iniziale per battere 3-2 il lituano Motiejus Adamonis. In semifinale il pratese ha combattuto punto su punto è riuscito ad imporsi ai vantaggi nel quinto e decisivo set. In finale, contro Shiegeta, atleta dall’offensività esplosiva, Pietro ha messo in atto una strategia magistrale, variando assetto tattico in ogni set per mettere pressione all’avversario e neutralizzare i suoi colpi migliori. Questa medaglia d’oro non è un caso isolato, ma la conferma di un momento favorevole per il tennistavolo pratese. lo scorso 15 luglio, Pietro Campagna, insieme al fratello Giulio (classe 2010), era infatti tra i protagonisti della Nazionale Italiana Under 15 che ha vinto il Campionato Europeo a squadre. Un mese dopo, il 10 agosto, è stato il duo toscano, composto da Pietro Campagna e da Viola Chen Weilan, a trionfare nel ‘Transalpine Trophy - Mediterranean Cup’ di Bardonecchia, superando in finale la Spagna per 2-0 (entrambi i portacolori della Toscana sono risultati vincitori anche nelle rispettive gare di singolare).

Leonardo Montaleni