Colle mette il suo abito migliore. Mercoledì 18 giugno la festa per il titolo mondiale della Pramac

Colle si veste a festa: la Pramac celebra il trionfo mondiale della MotoGP 2024. Un palcoscenico a cielo aperto, un’intera comunità in festa e un sogno diventato realtà. Mercoledì 18 giugno, alle 17, piazza Arnolfo si trasformerà nel cuore pulsante della celebrazione per la storica vittoria del team Prima Pramac Racing, incoronato Campione del Mondo MotoGP 2024. Dopo il prestigioso omaggio ricevuto da Confindustria a Siena lo scorso marzo, la squadra toscana torna finalmente nella sua terra per condividere questo incredibile successo con i suoi tifosi. Lo fa in grande stile, con un evento pensato non solo per gli appassionati di motori, ma per tutta la cittadinanza valdelsana.

Sotto i riflettori della piazza, saliranno i protagonisti di questa impresa sportiva: il fondatore e CEO Paolo Campinoti, simbolo del percorso di crescita del team, il direttore sportivo Gino Borsoi e i nuovi volti del box Pramac, i piloti Jack Miller e Miguel Oliveira. Nota non di poco conto nonostante la Pramac abbia la sua sede a Casole, Paolo Campinoti è colligiano. Il resto della squadra, intanto, sarà già al lavoro al Mugello per preparare il Gran Premio d’Italia del weekend.

A rendere ancora più speciale l’evento, la presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che testimonierà il forte legame tra questa eccellenza sportiva e il territorio e del sindaco di Colle, Piero Pii, orgoglioso di accogliere nella sua città i campioni del mondo. La vittoria, conquistata nell’ultima gara della stagione a Barcellona, è stata il frutto di una stagione epica, vissuta al cardiopalma fino all’ultima curva. Il terzo posto di Jorge Martin è bastato per portare a casa il titolo, nonostante la vittoria in gara di Pecco Bagnaia su Ducati. Un trionfo costruito con passione, tenacia e una visione chiara, che ha premiato il lavoro di un team che ha fatto della costanza la sua arma vincente.

Un risultato che ha fatto battere forte il cuore di migliaia di tifosi in tutta Italia, portando il nome di Pramac e della Toscana sul tetto del mondo. Ma ogni traguardo segna anche un nuovo inizio: dopo l’addio di Martin, ora in sella all’Aprilia, e la fine dello storico sodalizio con Ducati, la Pramac apre un nuovo capitolo con Yamaha, pronta a scrivere un’altra pagina di storia. Cambia la moto, ma resta la voglia di vincere. Il 18 giugno sarà molto più di una celebrazione: sarà un inno al talento, al lavoro di squadra e all’orgoglio toscano. Un momento per avvicinarsi al mondo della MotoGP, incontrare i protagonisti di questo sport e sentirsi parte di una vittoria che appartiene a tutti. Non mancate: il rombo dei motori questa volta si sentirà nel cuore della città.

Lodovico Andreucci