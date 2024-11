Donna travolta dal treno in corsa, morta sul colpo

Prato, 30 novembre 2024 – Tragedia a Prato. Una donna di 49 anni è morta dopo essere stata travolta da un treno sui binari in corrispondenza della stazione ferroviaria centrale. È successo intorno a mezzogiorno.

Lanciato l’allarme al 118, sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari. Purtroppo però per la donna non c’era più niente da fare. Sono in corse le identificazioni della donna. Al momento non sono note né la dinamica né le cause del decesso. Non si sa ancora se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un incidente.

Sulla vicenda sta indagando la Polizia ferroviaria intervenuta sul posto.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Dopo l’accaduto diversi treni sono stati cancellati. Coinvolte in particolare le linee ferroviarie che collegano Prato a Bologna, Pistoia e Firenze. La circolazione è rimasta bloccata per poco più di un'ora tra le stazioni di Prato e Vernio, per poi riprendere regolarmente attorno alle 13:30, mentre sui binari coinvolti dall'investimento sono andati avanti fino alle 16 i rilievi dell'autorità giudiziaria.