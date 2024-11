Capannori (Lucca), 5 novembre 2024 – Tragedia nella tarda serata del 5 novembre in provincia di Lucca. Una persona è stata investita da un treno in località Santa Margherita, nel comune di Capannori. La chiamata ai soccorsi è giunta intorno alle 22.30 e subito sono state attivate automedica e ambulanza del 118 di Lucca, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.