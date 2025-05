“Ho visto Denisa discutere animatamente con un uomo alto”

Prato, 22 maggio 2025 – Maria Denisa Adas, la trentenne romena residente a Roma, escort di professione, di cui si sono perse le tracce una settimana fa, dopo aver soggiornato in un residence in via Ferrucci, pare che fosse già stata vista qualche mese fa in città.

Dopo il testimone, un negoziante di via Ferrucci, che la settimana scorsa avrebbe visto la ragazza discutere in modo piuttosto animato con un uomo non tanto alto e piuttosto grosso, c’è chi in centro storico ha avuto modo di incrociare la trentenne sulle scale del proprio condominio, al cui interno c’è un Bed and Breakfast.

“Era uno dei mesi autunnali scorsi - racconta un residente che vive in centro storico - quando di turisti non ce ne sono molti in giro, che sono gli ospiti consueti del B&B. Ho incrociata quella ragazza sul portone. Si notava parecchio ed è capitato di vedere qualche persona estranea al condominio entrare. Rimase non più di 2-3 giorni, poi una mattina andò via con i trolley”. Intanto le indagini della procura hanno preso una nuova piega delineando un nuovo scenario: è spuntata l'ipotesi di un rapimento legato allo sfruttamento della prostituzione.

Intanto la madre di Denisa, secondo quanto appreso, è indagata per false informazioni rese al pm. La donna è stata accompagnata nella notte da Prato a Roma ed ha assistito all'ispezione da parte dei carabinieri, di Prato e Firenze, nella sua abitazione romana. Gli inquirenti avrebbero tratto dall'ispezione degli elementi che sono ora al vaglio dei magistrati.