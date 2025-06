Danza e teatro con "Kashimashi"

Il Colibrì, lo spazio all’aperto del circolo Arci di Narnali (via Pasubio, 23) prosegue con le sue attività, tutte le sere dalle 20. Oltre a musica dal vivo, cinema e dibattiti, anche piatti per un’incursione nelle cucine di mezzo mondo.

Nel ricco cartellone d’iniziative spicca mercoledì 25 giugno alle 21.30 lo spettacolo di teatro danza "Kashimashi" firmato da Natasha Czertok e prodotto dal Teatro Nucleo di Ferrara. "Kashimashi" indaga gli stereotipi di genere. In scena, Czertok dà corpo a una donna che cambia, si frammenta, si moltiplica. Oggetti quotidiani, suoni e movimenti diventano strumenti per raccontare come la società costruisce il ruolo femminile. E’ il risultato di una ricerca stratificata in cui convergono laboratori teatrali, ricerca coreografica, interviste.

In un laboratorio aperto l’artista ha invitato persone molto diverse tra loro per età, orientamento sessuale, appartenenza etnica e sociale, ad offrire un proprio punto di vista per i personaggi interpretati. La parola "Kashimashi" è di origine giapponese nel suo significato di rumoroso, chiassoso, come le donne che, secondo un luogo comune, quando si riuniscono fanno rumore. A seguire, dopo la performance, un talk aperto con la protagonista e con esponenti di alcune associazioni del territorio. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Pagina a cura di Marilena Chiti