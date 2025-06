’Ciak! Si gira’ e la città si trasforma in un set

Il centro storico si è trasformato in un grande set cinematografico e il pubblico ha gradito. Ha avuto successo a Massa la seconda edizione di ’Ciak! Si Gira’, un’iniziativa del Centro commerciale naturale ’Massa da vivere’ che prevedeva in vari angoli della città la riproposizione dal vivo di alcune scene tratte da film famosi grazie a un centinaio di attori di diverse compagnie e associazioni teatrali e musicali. Scene ripetute più volte nell’arco del pomeriggio che hanno suscitato interesse e regalato risate. E’ stato possibile seguire il percorso con una mappa consegnata davanti al Teatro Guglielmi. L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Massa e il sostegno di Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

"Siamo soddisfatti per la riuscita dell’evento – dice Elisabetta Zanetti, presidente del Ccn –. ’Ciak! Si Gira’ è un progetto a cui abbiamo lavorato per mesi e crediamo possa diventare un appuntamento fisso. Ringrazio i nostri associati, che hanno aderito con entusiasmo con vetrine e allestimenti a tema, Patrizia Fazzi, una delle fondatrici dell’associazione e suo marito Severino Meloni, e le compagnie teatrali che hanno creato delle scene, costumi e riadattamenti cinematografici originali e curati fino ai più piccoli dettagli. Anche i cittadini del centro hanno partecipato aiutando con gli allestimenti, come Filippo, che ha prestato un meraviglioso aereo di latta per la scena di ’Casablanca’. Ringraziamo inoltre il Liceo Palma e l’istituto Le Figlie di Maria Missionarie (Suore Battolla) per avere accolto le brave e stravagandi suore protagoniste di Sister Act".

La compagnia Gioca Mistero ha realizzato la sua versione di tre film indimenticabili: ’Alice nel paese delle meraviglie’ (attori Silvia Berti, Alessia Raffi, Davide Bennati, Iacopo Biagi) ; ’Psyco’ (attori Chiara Ceccarelli, Davide Ribolini) e ’Casablanca’ (attori Andrea Quintavalle, Zeno Ratti, Arianna Ambrosini Nobili e Andrej Pacchini). Regia e supporti audio per ’Psyco’ di Silvia Papini, per ’Casablanca’ di Silvia Ceccarelli e per ’Alice nel paese delle meraviglie’ di Andrea Mosti. Gli allievi di Arts & Musical School Centro Studi Musical di Lara e Morena Maggiani si sono esibiti cantando degli omaggi al film Disney. L’associazione Aics Musica e Spettacolo Massa ha messo in scena due pellicole intramontabili: ’Biancaneve e i sette nani’ (attori Alessandra Berti, Massimiliano Fagnini) e ’Il grande dittatore’ (attori Lorenzo Fidenti, Lorenzo Amedei, Gino Buratti) con l’assistenza tecnica alle postazioni di Mario Maestrelli e Sergio Silvestri. Da Viareggio la compagnia Giove Teatro dell’associazione ’I Chicchi d’Uva’, con la regia di Fabio Barsella, hanno celebrato il famoso ’Frankenstein junior’ e un film cult del cinema italiano ’L’Armata Brancaleone’ (attori e assistenti Roberto Panichi, Fabio Barsella, Manuela Rossi, Luca Guidi , Sara Giovannelli, Alberto Dinelli, Fabio Barsella, Veronica Belli, Francesco Grassi, Iacopo Gori, Simone Pucci , Eleonora De Rensis).

Chiara Venturini, Serena Vezzoni e Irene Baruffetti (’Le Canzoniere’) hanno riportato in vita il celebre ’Amadeus’, mentre Matteo Bigini, Leandro Brilla, Eleonora Nucci hanno fatto rivivere il film ’Profumo di donna’ e l’attore Fabio Cristiani ha interpretato la storica pellicola ’Il delitto Matteotti’. L’associazione La Fenice, presieduta da Anna Maria Mosti,, ha partecipato all’evento con un pezzo della commedia ’En convento… ajè talento’, una rivisitazione in dialetto massese liberamente ispirata a ’Sister Act 1’. Questi gli attori: Barbara Bassi, Silvia Alessandrini, Marisa Rubini, Anna Maria Mosti, Lucia Bigini, Cinzia Carrieri, Anna Pacchiani, Paola Pacifico, Marieclaudie Parpaglione, Elena D’Angelo, Penny Marchetti, Maria Belardo, Diana Landucci, Laura Zaccagna, Valerio Iacopini, Valerio Fontana, Tatiana Fazzi e Lorella Scaletti.

Ora l’appuntamento è al prossimo anno per la terza edizione. Gli organizzatori ringraziano PiùMe, Centro Apuano Revisioni Srl, Hotel la Bussola, Im.El srl, Ottikontatt-Ottica Piazza Aranci ed Eli Gioielli Gioielleria, per avere creduto nel progetto e sostenuto l’evento.