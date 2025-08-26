Dalla politica vissuta ai campi dello sport

Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
26 ago 2025
GIOVANNI FIORENTINO
Non di rado, sport e politica sono andati a braccetto: che nel corso del ‘900 molteplici politici di ogni...

Dante Mondanelli: l’ex assessore, giunta Cenni, è nell’organigramma degli allenatori del Csl Prato Social Club

Non di rado, sport e politica sono andati a braccetto: che nel corso del ‘900 molteplici politici di ogni Paese ed ogni colore abbiano scoperto ad esempio nel calcio un formidabile strumento di consenso popolare non è un mistero. Ma ciò non toglie, soprattutto ai giorni nostri, che a fare da minimo comune denominatore possa essere la passione: allenare i più giovani o dirigere un club può rappresentare uno svago tra un impegno istituzionale e l’altro, o un piacevole passatempo per la pensione.

E’ ad esempio il caso di Dante Mondanelli: l’ex assessore, componente della giunta Cenni dal 2009 al 2014, è stato annunciato nell’organigramma del CSL Prato Social Club. Allenerà nel dettaglio gli U14 (insieme al tecnico Enrico Coveri) e sotto questo aspetto è curioso il fatto che nella stessa società sia presente ormai da anni, con il ruolo di direttore sportivo, l’ex-consigliere comunale del Pd Antonio Facchi. Ma ciò dimostra se non altro che lo sport deve andare oltre le divergenze politiche puntando sulla componente ludica e su quella formativa.

Ma è tornato in pista da qualche mese anche Luca Benesperi, che a Prato è di casa: dopo aver salutato la Grignanese (società della quale ricopriva l’incarico di direttore generale) il primo cittadino aglianese è tornato in provincia di Pistoia ed è ripartito dalla "juniores" dell’Olmi (a Quarrata).

Uscendo dall’ambito calcistico, anche il rugby ha scoperto la passione per la politica: il primo caso che viene in mente è quello di Enrico Romei, istruttore rugbistico ed in passato tecnico nelle giovanili del Gispi e dei Cavalieri, eletto per la prima volta nel 2019 in consiglio comunale nella lista a sostegno dell’allora sindaco Matteo Biffoni. Romei si era ricandidato lo scorso anno sostenendo Ilaria Bugetti, venendo rieletto e trascorrendo un altro anno tra i banchi della maggioranza prima delle dimissioni della sindaca e della chiusura anticipata della legislatura.

Nei Cavalieri Union, dopo tanti anni da giocatore, è tornato lo scorso anno come allenatore (facendo parte dello staff tecnico del vivaio) Fabio Nannini: l’ex-rugbista è attualmente consigliere comunale per Alleanza Verdi Sinistra a Sesto Fiorentino, in appoggio al sindaco Lorenzo Falchi. A riprova di come, talvolta, l’amore per lo sport e per la "res publica" possano essere complementari.

Giovanni Fiorentino

