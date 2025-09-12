Da Porto a Porto, altro traguardo raggiunto: quasi 20mila euro all’Att

La "Da Porto a Porto ATTorno all’Argentario", ha raccolto 19.3140 euro nel corso dell’ultima edizione svoltasi lo scorso mese. Un’edizione da record, sublimata dalla consegna dell’assegno da parte della Polisportiva Amatori Prato all’Associazione Tumori Toscana, avvenuta ieri nel tardo pomeriggio presso la sede di via Nicastro dell’ATT.

La tradizionale nuotata di beneficenza di 21 km da Porto Ercole a Porto Santo Stefano, organizzata da PAP, ATT ed Associazione Amici del Guzzo, è andata in scena per l’ottava volta lo scorso agosto. Il primo ad arrivare, ossia il più veloce nel completare il tragitto, è stato l’agonista Gianluca Sondali, precedendo Luca Salati della Polisportiva Amatori. Tra le nuotatrici, la più rapida si è invece rivelata Francesca Colleoni, mentre la prima staffetta ad arrivare è stata quella composta da una delegazione di atleti austriaci.

Una rassegna che si è svolta regolarmente anche negli anni della pandemia, quando quasi tutte le manifestazioni sportive venivano annullate per causa di forza maggiore, garantendo così risorse per i pazienti oncologici di Prato, Pistoia e Firenze e per le loro famiglie anche in una fase storica particolarmente delicata. E anche quest’anno, la somma raccolta servirà per finanziare le attività dell’ATT a beneficio dei malati di cancro e dei loro familiari. Dal 2018 ad oggi, la Da Porto a Porto ha raccolto allo scopo oltre 760mila euro.

E l’attenzione, tra non molto, andrà alla nona edizione della manifestazione, che dovrebbe avere luogo il 10 agosto del 2026. "Per raggiungere un traguardo così significativo, è stato fondamentale anche l’intervento di alcuni miei amici particolarmente generosi – ha chiosato Lorenzo Massai, ideatore della rassegna, nuotatore PAP e consigliere ATT - persone che si fidano di me, che mi sono affezionate e che credono nel valore di ciò che questa iniziativa rappresenta. A loro va un grazie speciale".

Giovanni Fiorentino