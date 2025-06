C’è Sights’n’sound. Musica, teatro, cibo

Il 28 giugno piazza della Libertà si accende con Sights’n’sound, la manifestazione gratuita che ambisce a diventare il festival estivo di riferimento per Montemurlo. Una giornata all’insegna di musica, cinema, arte e buon cibo, organizzata dal collettivo Tavernino con il Comune di Montemurlo e Arci Prato. Nato a Montemurlo, il collettivo Tavernino è attivo con cineforum settimanali al circolo Meucci Tamare.

Con Sights’n’sound porta il proprio impegno culturale nello spazio pubblico, offrendo un’esperienza aperta a tutte e tutti. Il programma si articola per tutta la giornata: alle 17, proiezione a sorpresa alla Sala Banti: una commedia brillante e riflessiva. Dalle 19, apertura del Chiosco del Faro con schiacciate cotte a legna del Panificio La Pagnotta e birre artigianali del Birrificio Badalà.

In contemporanea, il dj set di Dj Luciano, icona delle notti toscane anni ’70-’80. A seguire, il debutto live di Francesca Coraggio, voce e ukulele in un set intimo. Alle 21, concerto del collettivo Echidna con 35 Zebras, Julia Station e Known Physics. A mezzanotte va in scena horror notturno in perfetto stile late-night cinema, un classico Tavernino.

"L’intera giornata sarà plastic free, con bicchieri riutilizzabili a cauzione e acqua gratuita. Perché crediamo che la cultura debba essere accessibile e l’acqua un bene pubblico", dicono gli organizzatori.

Sights’n’sound vuole sorprendere, coinvolgere, creare comunità. Info e aggiornamenti su Instagram: @tavernino.cineforum.