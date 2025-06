Carigiola presa d’assalto, via al piano contro gli incivili dei rifiuti

Il gran caldo spinge a cercare riparo nella zona collinare. Il Comune di Cantagallo lancia una campagna di sensibilizzazione per tutelare l’area attrezzata del Carigiola, una delle mete più frequentate durante la stagione estiva per chi cerca relax, fresco e natura lungo il fiume. L’iniziativa si inserisce in un pacchetto di azioni volute dall’amministrazione comunale per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, che si ripresenta puntualmente con l’aumento delle presenze e soprattutto durante il fine settimana.

Nonostante il passaggio del gestore Alia, infatti, l’area continua a essere interessata da episodi di inciviltà che compromettono il decoro e la fruibilità dello spazio pubblico. Per affrontare la situazione, il Comune ha richiesto un aumento dei cassonetti da collocare sui terrazzamenti principali del Carigiola, ottenendo la disponibilità di Alia all’incremento del numero.

"Inizieremo una campagna di sensibilizzazione sul posto – spiega l’assessore Dimitri Becheri – coinvolgendo anche le associazioni del territorio. L’obiettivo è dialogare direttamente con i frequentatori dell’area per promuovere una corretta gestione dei beni comuni ed un comportamento più rispettoso dell’ambiente".

Oltre alla campagna informativa, l’amministrazione sta lavorando con la Provincia per valutare ulteriori provvedimenti utili a contrastare il fenomeno della sosta selvaggia sulla strada provinciale SP2, in modo da garantire la sicurezza della circolazione oltre che la pulizia e la sostenibilità dell’area attrezzata.