Cap, 80 anni e non sentirli. Nel futuro viaggi e hotel

La Cap compie 80 anni e guarda al futuro che parla di viaggi, manutenzione mezzi e investimenti immobiliari. Dopo il cambio di passo imposto tre anni fa con la gara regionale del trasporto pubblico, Cap nata da un’intuzione dell’industriale pratesi Menichetti ha cambiato pelle. Oltre a consolidare le proprie attività storiche, Cap in questi ultimi 3 anni si è concentrata anche sull’ampliamento dei propri business. È il caso di "Ok Partiamo", il nuovo tour operator specializzato in viaggi di gruppo per giovani oppure Over Tech Assistance, la realtà che opera nel soccorso stradale e che da poche settimane lavora per conto di Aci.

In ponte nuovi investimenti immobiliari, con la realizzazione di un nuovo polo produttivo a Prato, la nuova sede direzionale di fronte alla Camera di Commercio ed il completamento delle residenze di Borgo Romito. A maggio invece sarà la volta dell’Hotel Raffaello di Firenze che completerà la propria ristrutturazione iniziata nel 2021 e che vedrà tutta una nuova veste dell’area esterna, del giardino, dell’entrata e del ristorante.

Era il 15 marzo 1945 e la città stava cercando la forza per ripartire dopo i drammi della seconda guerra mondiale. C’era bisogno di trasportare i lavoratori della provincia le fabbriche del centro e al contempo permettere di trasportare cibo e derrate alimentari. Da questa esigenza, un gruppo di pratesi guidati da Menichetti ha unito le forze e con alcuni camion militari recuperati ha iniziato a offrire un primo sistema di trasporto pubblico in città: era ufficialmente nata la Cap, la Cooperativa autotrasporti pratesi. Da quel giorno, sono trascorsi 80 anni e la storica azienda pratese è cresciuta di pari passo con la città. "La Cap ha attraversato le epoche – spiega il presidente Federico Toscano – ed ha trovato sempre la capacità di rinnovarsi e guardare avanti".

Per festeggiare saranno organizzati una serie di eventi. A gennaio è stato presentato il catalogo Capviaggi 2025, il 5 aprile è prevista una celebrazione solenne in Duomo officiata dal vescovo che, a seguire, benedirà il nuovissimo autobus di ultima generazione. Nella stessa giornata, Cap incontrerà tutti i propri soci onorari pensionati in un momento conviviale; nel pomeriggio al Beste Hub sarà organizzato un incontro con i soci e dipendenti. Il sabato successivo, la cooperativa incontrerà oltre 350 persone tra operatori, tour leader e clienti del mondo turistico a Riva del Garda. Venerdì 11 aprile convegno a Palazzo Pretorio dal tema "Sicurezza nella mobilità elettrica".