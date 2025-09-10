Bronzo mondiale per Paez . Gioia alla Soudal di Montemurlo

È una leggenda senza tempo Leonardo Paez l’atleta colombiano già in passato due volte Campione del Mondo nel fuoristrada. Il biker del Team Soudal-Lee Cougan di Montemurlo, team caro a Stefano Gonzi, è tornato sul podio iridato a 43 anni, grazie a una prestazione maiuscola tra le montagne del Vallese a Verbier in Svizzera, con la conquista della medaglia di bronzo nel Campionato del Mondo Marathon 2025. In carriera Paez ha disputato 18 mondiali tra cui quelli vinti nel 2019 e 2020. Questa volta su un percorso maestoso e crudele, Paez ha saputo ancora una volta imporsi tra i migliori, in una delle prove più dure di sempre, lunga 125 km con 5.025 metri di dislivello tra Verbier e Grimentz in un meraviglio scenario, dove è rimasto in lizza per la vittoria fino alle ultime rampe. Nella fase decisiva, una sosta forzata per lubrificare la catena e la fatica sul temuto Pas de Lonas hanno impedito l’aggancio al duo di testa, ma il colombiano ha saputo stringere i denti e conquistare un bronzo di prestigio. "È stata una gara durissima, me lo aspettavo che fosse così – ha dichiarato Paez – mi ero preparato molto bene e sono rimasto davanti fino all’ultima salita dove ci aspettava l’ostacolo più grande della giornata. Ho perso contatto, ho sentito la fatica di una gara estremamente dura e non sono riuscito a chiudere il gap nei confronti del duo di testa. Sono un po’ dispiaciuto perché puntavo a un’altra vittoria, ma porto a casa una medaglia che conta tantissimo. Ringrazio la squadra per il supporto per avere sempre una bicicletta di altissimo livello. Questa medaglia ha un sapore speciale, è un’altra gemma da aggiungere alla collezione della mia carriera".

Antonio Mannori