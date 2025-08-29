"Bea", l’asso Kabel. Ecco il gradito ritorno

A chiamarlo volto nuovo viene da sorridere. Beatrice Beconi ed il Volley Prato si conoscono benissimo e la stima reciproca non è mai mancata. Pratese Doc, Beatrice ha un’esperienza enciclopedica di allenatrice sia in campo maschile che femminile (tra le altre Prato, Borgo a Buggiano, San Miniato, Carmignano, Viaccia, Figline, Montevarchi, Pontassieve, Pistoia, Calenzano).

L’allenatrice torna a Prato per allenare i ragazzi della Kabel della Serie D, Under 19, e due gruppi di giovanissimi oltre ad affiancare Novelli sulla panchina della prima squadra.

Un ritorno gradito di una persona che porta esperienza, personalità e schiettezza. Negli anni tutti gli addetti ai lavori hanno imparato che dialogare con la “Bea” potrà non essere sempre pacifico ma senza dubbio è stimolante e costruttivo. Ecco le prime parole di Beconi ai canali social della società: "Questa nuova stagione al Volley Prato inizia con tanto entusiasmo e consapevolezza di essere in una delle migliori società della Toscana. Torno a Prato dopo 17 anni con molta determinazione, perché il progetto presentatomi rispecchia in toto il mio modo di vedere la pallavolo, soprattutto a livello giovanile. Sono entusiasta del lavoro di staff che faremo e che abbiamo già iniziato quest’estate per la programmazione".

"Ci sono tanti atleti molto interessanti e desiderosi di crescere e di aggregarsi alla prima squadra il prima possibile. I gruppi sono aperti e questo forma molto i giocatori che si abituano a diversi allenatori, compagni e campionati. Inizieremo il lavoro con due settimane di doppia seduta. Non ho aspettative particolari se non far migliorare i ragazzi creando un ambiente di lavoro positivo dove loro sono al centro di tutto".