Reca saluta i suoi tifosi aquilotti: "Vi porterò sempre nel mio cuore"

Dopo Salva Ferrer, è toccato ad Arkadiusz Reca abbracciare idealmente tutto il popolo spezzino con un saluto pieno di affetto e attaccamento ai colori bianchi. Il polacco, dopo quattro anni di militanza nelle Aquile, due delle quali in Serie A e due in B (decisivi i suoi gol, nel campionato di Serie B 2023-24, ai fini della salvezza), ha deciso di proseguire la sua carriera altrove.

"Cari tifosi dello Spezia, dopo quattro anni meravigliosi per me è il momento di salutare questo club che porterò sempre nel mio cuore - lo scritto di ‘Arka’ -. In questi anni ho avuto l’onore di indossare la maglia dello Spezia per 101 partite. Ogni volta è stato un orgoglio e una responsabilità rappresentare questi colori. Insieme a mia moglie e alle nostre figlie abbiamo vissuto un’esperienza indimenticabile". Spezia è diventata la nostra casa, una città che ameremo per sempre, piena di persone straordinarie, calde, vere. I tifosi dello Spezia sono unici. In ogni partita, in ogni momento difficile e in ogni gioia, ci avete fatto sentire il vostro calore e la vostra passione. Senza di voi nulla sarebbe stato lo stesso, porteremo con noi ogni ricordo, ogni emozione". La chiosa è emozionante. "Solo un grande rammarico ci accompagna: non essere riusciti a riportare questa squadra in serie A. Vi ringraziamo di cuore per tutto l’affetto, il sostegno e la fiducia. Spezia sarà per sempre una parte della nostra famiglia. Questo non è un addio, ma un arrivederci. Forza Aquile".

Fabio Bernardini