Schiacciato dal cartongesso, bimbo morto a un anno. La Procura indaga sulla sicurezza. Montemurlo annulla gli eventi

Prato, 4 settembre 2023 - Il cartongesso poteva stare in quella stanza? Come avrebbe dovuto essere stoccato per essere in sicurezza? Sono queste le domande che la Procura di Prato si sta ponendo in queste ore in seguito alla tragica morte del bimbo di un anno e mezzo schiacciato da dieci pannelli appoggiati in una stanza.

La tragedia è avvenuta sabato sera, intorno alle 10, in via Rubicone, pieno centro di Montemurlo, quando la mamma è entrata nella camera dove oggi sarebbero iniziati i lavori eseguiti da alcuni parenti della coppia. Per cause in via di accertamento i dieci pannelli, del peso di circa 150 chili, sono caduti addosso al piccolo senza lasciargli scampo. Inutile la corsa prima al Santo Stefano, poi al Meyer.

Anche se i lavori erano eseguiti in 'economia' - così vengono definiti gli interventi fatti senza il ricorso a una ditta specializzata - la stanza può essere considerata a tutti gli effetti un cantiere e quindi era soggetta a regole sulla sicurezza. Motivo per cui la procura ha incaricato i tecnici del dipartimento di prevenzione sui luoghi di lavoro dell'Asl per fare accertamenti.

In queste ore il pm di turno affiderà l'incarico per l'autopsia sul corpicino del bimbo, deceduto per un'emorragia cerebrale in seguito al forte colpo ricevuto. L'esame sarà indispensabile per capire la posizione del piccolo rispetto ai pannelli e per stabilire, eventualmente, perché sono caduti. La mamma che era con il piccolo non ha saputo spiegarlo ai carabinieri che stanno facendo accertamenti sulla dinamica.

La stanza dove è avvenuta la tragedia è stata sequestrata. Al momento non risultano indagati, ma la Procura vuole capire chi abbia messo lì quei pannelli e se ci siano responsabilità.

Il lutto

Il Comune di Montemurlo, in accordo con la Pro Loco Montemurlo Aps , in segno di rispetto e cordoglio con la famiglia del bambino deceduto ieri a seguito di un tragico incidente domestico, ha deciso di rimandare gli eventi in programma per il 5 settembre a Montemurlo.

In particolare è #annullata la manifestazione "Bagnolo al chiaro di luna", in programma per domani 5 settembre ore 20 in via Montalese a Bagnolo con protagonisti i commercianti della zona. L'evento sarà recuperato venerdì 15 settembre dalle ore 20 con le stesse modalità organizzative.

Annullata anche la presentazione del libro "Troppo neri" di Saverio Tommasi in programma per domani sera ore 21.15 nel parco di Villa Giamari ( piazza Don Milani, 1 - Montemurlo). La presentazione sarà recuperata in data da destinarsi, compatibilmente con le disponibilità dell'autore. " A poche ore dalla morte tragica del nostro piccolo concittadino, ci sembrava doveroso esprimere il profondo cordoglio di tutta la nostra comunità, annullando in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia, tutti gli eventi già programmati - spiega il sindaco Simone Calamai - In accordo con la Pro Loco, ci siamo sentiti di prendere questa decisione che, siamo certi, rappresenti il sentire della nostra comunità, ancora incredula fi fronte a questa morte assurda"