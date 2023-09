"Una bella famiglia, senza parole"

"Non ci sono parole per quello che è accaduto, una bella famiglia distrutta in quel modo. Nessuno se lo sarebbe mai immaginato". La notizia della morte del piccolo Lorenzo ha scosso ieri il paese di Montemurlo. In molti si sono stretti intorno alla famiglia del bambino morto in un modo tanto assurdo quanto tragico. "Un incidente domestico, c’è poco da dire", sono le reazioni delle poche persone che ieri passavano dalla assolata piazza del Comune dove affaccia il palazzo della famiglia del bimbo. Le finestre della casa al piano terreno dove si è consumata la tragedia sono rimaste chiuse tutto il giorno. Dentro la famiglia, distrutta dal dolore. "Non vogliamo dire nulla", è stata l’unica dichiarazione rilasciata dalla mamma al citofono. "Non si parla d’altro – dicono dal bar – Qui non ci venivano spesso, però siamo sconvolti per quello che è accaduto". Il sindaco Simone Calamai ha ricevuto tantissime attestazioni di dolore e commozione fin dalle prime ore della mattina. Come in molti hanno voluto esprimere il loro cordoglio riempiendo i social network. "È una tragedia che tocca nel profondo tutta la comunità montemurlese – ha detto Calamai –. Una morte assurda che lascia sgomenti. A nome del Comune e di tutta la nostra comunità esprimo la mia vicinanza alla famiglia del piccolo ed esprimo le più sentite condoglianze".