Bimbo travolto e ucciso dal cartongesso, ascoltata la madre. Il dolore di una città

Prato, 4 settembre 2023 – Una tragedia senza un perché. Una famiglia distrutta a causa di un incidente domestico costato la vita a un bambino di appena 17 mesi. La disgrazia è avvenuta sabato sera, intorno alle 22, in un appartamento di via del Rubicone a Montemurlo, piccola strada che si affaccia nella nuova piazza del Comune. Il piccolo, Lorenzo, è rimasto schiacciato da una decina di pannelli in cartongesso che erano appoggiati sul muro di una stanza dell’appartamento dove i genitori avevano deciso di fare alcuni lavoretti per dividere gli spazi interni e realizzare la cameretta dei bimbi. Lavori che avrebbero svolto da soli con l’aiuto di alcuni parenti. Si tratta di una coppia giovane che ha anche un altro figlio di poco più grande del fratellino. Entrambi lavorano all’ospedale Santo Stefano, lei, C. C., è ostetrica, lui, G. R., infermiere. Nulla avrebbe fatto presagire la tragedia che si è consumata sabato.

La donna si è recata nella stanza dove proprio oggi dovevano cominciare a fare i lavori. Forse voleva controllare che fosse tutto a posto, questo punto è poco chiaro. Secondo quanto riferito, il piccolo è andato dietro alla mamma entrando nella stanza dove erano riposti i materiali edili. A un certo punto la pila di pannelli di cartongesso appoggiati al muro, una decina grandi due metri per un metro e 40 (ciascuno del peso di circa 15 chili), si sono rovesciati cadendo a terra. Il piccolo Lorenzo si trovava proprio sotto: i pannelli gli sono finiti addosso schiacciandolo. La mamma si è accorta subito di quello che era accaduto e si è messa a gridare chiedendo aiuto. Nella stanza è corso il marito. L’altro figlio si trovava da un’altra parte della casa.

Sono stati chiamati i soccorsi. In via Rubicone sono arrivati un’ambulanza del 118 con i volontari, i carabinieri della tenenza di Montemurlo e i vigili del fuoco. Sono stati i pompieri a liberare Lorenzo dal peso del cartongesso. I sanitari hanno capito la gravità della situazione e hanno chiesto l’intervento del medico. Il bimbo è stato portato d’urgenza al Santo Stefano. Costanti e disperate sono state le manovre di rianimazione. Il bambino è stato sottoposto a una tac che ha evidenziato la presenza di una estesa emorragia cerebrale tanto che è stato deciso il trasporto d’urgenza al Meyer. Purtroppo, il piccolo Lorenzo non ce l’ha fatta: quando è arrivato all’ospedale pediatrico di Firenze era già morto.

Della tragedia è stata informata la procura. Il pm di turno Carolina Dini e il procuratore facente funzione Laura Canovai disporranno oggi l’autopsia sul corpicino del bambino. Non è escluso che venga aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Ieri i carabinieri sono tornati in via Rubicone per gli accertamenti: è stata ascoltata nuovamente la mamma, unica presente nella stanza al momento dell’incidente mortale. Perché il cartongesso sia caduto rovesciandosi con tutto il suo peso sul bimbo non è chiaro. Qualcuno ci ha sbattuto contro per errore? E’ stato il piccolo? La dinamica dovrà essere chiarita.

Laura Natoli