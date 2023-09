Montemurlo sconvolta: "Bambino morto, la tragedia tocca tutta la comunità"

Montemurlo (Prato), 3 settembre 2023 – “Una tragedia che tocca tutta la comunità di Montemurlo”. Così il sindaco della città pratese, Simone Calamai, commenta la tragica morte del bimbo di 17 mesi, avvenuta nella serata del 2 settembre.

Il piccolo si trovava all’interno della sua abitazione quando sarebbe stato travolto dai pannelli di cartongesso, appoggiati a una parete. I pannelli, che sarebbero servizi per un successivo intervento di ristrutturazione della casa, sarebbero caduti mentre il bimbo gattonava per la stanza, almeno secondo una primissima ricostruzione. Il tutto è accaduto sotto gli occhi della madre che nulla ha potuto fare per salvare il bimbo.

Sul posto, infatti, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso il bambino poi trasportato all'ospedale Santo Stefano di Prato dove è stato eseguito un massaggio cardiaco ed è stata constatata un'emorragia celebrale in corso. Quindi il trasferimento al Meyer di Firenze dove è stato constatato il decesso.

Una tremenda fatalità che lascia sconvolta un’intera comunità. “Una morte assurda che lascia sgomenti” le parole del sindaco Calamai commentando il tragico incidente domestico. “A nome del Comune di Montemurlo e di tutta la nostra comunità esprimo la mia vicinanza alla famiglia del piccolo ed esprimo le più sentite condoglianze” si legge nel post Facebook del Comune di Montemurlo.