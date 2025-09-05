"Auto abbandonate negli spazi dei parcheggi"

Lo spazio interno alle spalle del condominio tra via Strozzi e via Vincenzo da Filicaia è diventato una sorta di "cimitero per auto": sono almeno sei i veicoli che vi giacciono abbandonati ormai da anni, togliendo stalli di sosta a residenti, commercianti e clienti di questi ultimi. E’ quanto segnalato da un cittadino, chiedendo un intervento.

"Un ulteriore elemento di degrado in una zona fortemente abitata che spesso sale agli onori della cronaca per risse, accoltellamenti e spaccio di stupefacenti – la segnalazione di Pasquale Petrella – l’area che si presenta con centinaia di appartamenti, ha una fortissima presenza di cittadini stranieri: molto alta la percentuale di cinesi e pachistani che rende difficile la convivenza trattandosi di popoli con usi e culture diverse. Già dopo le 16.30 diventa inoltre pericoloso girare per strada, lo spaccio di stupefacenti avviene alla luce del sole. Si tratta quindi di una zona che avrebbe bisogno di una grande attenzione da parte dell’amministrazione e delle forze dell’ordine".

Petrella chiede di provvedere alla rimozione delle auto ferme da tempo. "Risolvere i problemi legati allo spaccio è complicato, ma per risolvere altre criticità che pesano sui residenti basterebbe poco. E la presenza di quei sei veicoli abbandonati da anni e che sono ricettacolo di sporcizia e vegetazione, considerando che nel paraurti di una di questi spuntano addirittura delle erbacce, ruba il posto ad altrettanti cittadini che vivono o lavorano in una zona caratterizzata da una forte penuria di parcheggi – ha concluso - sarebbe una piccola risposta per risolvere un problema che non è poi così piccolo".

G.F.