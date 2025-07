Atti osceni nel giardino, i residenti: “Denunciamo da anni”

Prato, 23 luglio 2025 – “La città sembra aver scoperto questo fenomeno pochi giorni fa, ma noi residenti lo avevamo più volte portato all’attenzione generale perché va avanti ormai da anni. Qualche anno fa organizzammo anche una raccolta firme che portammo in Comune, per chiedere se non altro il rispetto del decoro”. Alessio Frosini lavora a poche decine di metri dai giardini di via Caduti sul Lavoro che sono improvvisamente saliti alla ribalta delle cronache cittadine: tutto è partito due giorni fa quando il Comune ha fatto sapere che la polizia municipale ha sanzionato sette uomini per 70mila euro complessivi per atti osceni in luogo pubblico. Gli operatori si sono mossi a seguito di alcuni esposti presentati dai cittadini, perché chi conosce la zona non sembra avere dubbi: quello spazio verde è teatro di incontri fugaci, un luogo recensito anche su alcuni forum online.

Le multe della municipale sono state fatte la scorsa settimana, fra giovedì pomeriggio e sabato sera, ma a qualche giorno di distanza dai controlli, la situazione non sembra cambiata di molto: ieri pomeriggio intorno alle 15, all’interno del parcheggio di fronte all’ingresso del giardino stazionavano Bmw, Smart, Audi e Mercedes.

Una dozzina di nuclei familiari vivono a poche decine di metri di distanza da quel giardino. Gli stessi, che, negli scorsi anni, avevano raccolto le firme per sollecitare un’azione da parte dell’amministrazione di allora.