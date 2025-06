Piante e luci nei chiassini. Le risorse dalle multe

Due interventi di riqualificazione in due chiassini del centro storico: vicolo Fior di Vetta che si trova a fianco del teatro Metastasio, e vicolo de Gherardacci (ossia la "stradina" che collega via Garibaldi a via Tintori). E che è stato finanziato con i proventi delle multe elevate dalla polizia municipale nei mesi scorsi in merito di tutela del decoro urbano, con particolare attenzione alla situazione dei fondi sfitti. Questo è quanto prevede il progetto "Che Chiassino", presentato ieri mattina dal vice-sindaco Simone Faggi e dall’assessore al centro storico Diego Blasi. L’intervento riguardava l’installazione di piante ornamentali come felce, asparagus, edera e lonicera nei due vicoli del centro storico interessati, per un allestimento integrato con materiali decorativi a tema (con catenarie luminose).

"Fin dall’inizio della legislatura abbiamo posto attenzione al tema del decoro urbano e gli interventi realizzati in questi mesi vanno nella direzione di provare a migliorare anche le piccole cose ­– ha commentato su questo tema l’assessore Blasi – grazie alle risorse ottenute attraverso i controlli da parte della polizia municipale per il rispetto delle norme che garantiscono il decoro urbano nel centro storico, metteremo in atto delle piccole operazioni di ripristino. E l’operazione sui chiassini ne è un esempio al quale ne seguiranno altri".

Per le installazioni sono state utilizzate le risorse ottenute tramite le contravvenzioni elevate in materia di fondi sfitti lasciati in stato di degrado. Il Comune ha fatto sapere che sono state 24 le multe elevate ai proprietari di fondi, a seguito di controlli effettuati nei mesi scorsi principalmente in via Muzzi, via Guizzelmi, via Mazzoni, via Ricasoli, via Guasti e via Santa Trinita. Per un’attività di monitoraggio che, fa sapere la giunta, proseguirà anche nelle prossime settimane. "Un intervento che a nostro avviso unisce la cura del nostro centro storico ad un’azione costante di controllo e monitoraggio – ha detto a tal proposito il vice-sindaco ed assessore alla polizia municipale Faggi – la municipale continuerà anche nei mesi estivi a monitorare il decoro urbano, verificando la situazione dei fondi sfitti e intervenendo laddove emergano criticità".

Giovanni Fiorentino