Prato, atti osceni nei giardini di via Caduti sul lavoro: 70mila euro di sanzioni

Prato, 21 luglio 2025 - Utilizzavano i giardini pubblici di via Caduti sul lavoro come luogo di incontro e scambio. Sono state denunciate e sanzionate per atti osceni in luogo pubblico sette persone.

Nel corso della scorsa settimana, tra il pomeriggio di giovedì e la serata di sabato, durante le attività di controllo del territorio disposte a seguito di numerose segnalazioni nella zona sud, gli agenti della Territoriale esterna della Polizia Municipale ha effettuato dei controlli mirati per verificare la corretta fruizione delle aree a verde pubblico.

Numerosi esposti dei cittadini residenti soprattutto appunto per i giardini di via Caduti sul lavoro. Sette i verbali emessi per un totale di 70.000 euro di multe.