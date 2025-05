Appennino, guida alle escursioni

Domani alle 18 alla Libreria Feltrinelli sarà presentata la guida Escursioni in Appennino pratese, scritta da Andrea Cuminatto (foto) per Idea Montagna edizioni. L’autore è giornalista specializzato in viaggi e turismo e dialogherà con Stefano Poli, direttore dei corsi di escursionismo del Cai. La guida è stata realiazzata proprio in occasione dei 140 anni del Cai di Prato e propone trenta itinerari, con percorsi nuovi e poco conosciuti (resta fuori solo il Montalbano, che è già oggetto di una precedente guida scritta da Cuminatto con la naturalista Chiara Bartoli). Ogni itinerario è descritto in maniera dettagliata e corredato da una piccola mappa e dai dati tecnici, foto e box di approfondimento naturalistico, come quello sull’ecosistema della faggeta che caratterizza l’Acquerino e quello sul serpentino di Prato, la roccia che caratterizza il Monteferrato. Si parla poi delle dubbie sorgenti del Bisenzio e della fauna unica che caratterizza i corsi d’acqua, come la rara salamandrina dagli occhiali o i cavalli della Calvana. Non mancano i focus sulle zone che testimoniano il passaggio della guerra o su luoghi di pregio storico, tra cui il Mausoleo di Malaparte, le rocche di Vernio e di Cerbaia, la Torre di Melagrana e la Badia di Montepiano, i numerosi tabernacoli di Migliana, la Fattoria di Javello, il Chiesino di Cavagliano.