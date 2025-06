Antichi borghi e alberi monumentali. Passeggiate alla scoperta del bello

Con l’inizio della bella stagione, inizia anche la possibilità di godere delle bellezze della collina. La terza edizione della manifestazione ’A spasso per i borghi’ e quest’anno avrà come tema conduttore la scoperta degli alberi monumentali presenti. L’appuntamento è per il 13 giugno con ritrovo e partenza alle 17,30 da piazza della Libertà a Montemurlo nei pressi del municipio. La passeggiata è organizzata dalla Banda dei Malandrini con il sostegno del Comune di Montemurlo. I camminatori possono scegliere tra due percorsi, quello corto da 4 km e uno lungo da 10 km. Il percorso lungo consentirà di scoprire ben sette alberi monumentali che si trovano in varie zone. Il costo dell’iscrizione è di 1 euro e il ricavato sarà interamente devoluto al sostegno del progetto Vela, per aiutare le famiglie indigenti. Iscrivendosi entro il 12 giugno e pagando un costo aggiuntivo di 5 euro si potrà prenotare birra e panino a cura del Birrificio I Due Mastri, di Matti per il Pane e dei soci della Filiera Corta di Montemurlo. Alla fine della manifestazione sono previsti premi a sorteggio, offerti da vari sponsor dell’iniziativa. Durante la manifestazione si potranno testare anche alcune attrezzature e materiali tecnici messi a disposizione da alcuni sponsor. Gli organizzatori consigliano scarpe adeguate a percorsi anche sterrate e raccomandano di portare con sé una torcia o frontale. "Sono felice che il tema della passeggiata di quest’anno siano gli alberi monumentali- spiega l’assessore all’ambiente Alberto Vignoli- Montemurlo ha la maggiore quantità di alberi monumentali censiti in Toscana, con ben 21 esemplari. Questi alberi sono il risultato di un lavoro di collaborazione tra il Comune, le associazioni locali e i cittadini che hanno segnalato alberi di particolare valore naturalistico e storici. Grazie a questa bella iniziativa potremo far scoprire questo nostro patrimonio verde".