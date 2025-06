Moto Club Prato trionfa nelle gare di mini enduro ed enduro a Villafranca e Chiusdino

E’ stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per i piloti del Moto Club Prato impegnati nelle gare di mini enduro ed enduro che si sono svolte a Villafranca in Lunigiana (Massa) e motocross vintage andate in scena a Chiusdino (Siena).

Nella mini enduro si è registrato un vero e proprio dominio pratese. Nella categoria Junior è addirittura arrivato un risultato storico: il podio è stato tutto pratese, con la prima vittoria di classe per Pablo Vincenzi, seguito dai gemelli Francesco e Alessandro Mattei, rispettivamente secondo e terzo. Una tripletta che conferma il valore del vivaio pratese. Proseguendo, ottimo anche il risultato di Marco Nerini, che ha conquistato il secondo posto nei Cadetti, dimostrando una crescita costante sia in termini di tecnica che di gestione gara. Gli altri piazzamenti dei piloti pratesi: Achille Biancalani quinto Senior, Giovanni Lo Pizzo quinto Cadetti, Andrea Cusumano sesto Senior, Andrea Nenciolini settimo Junior, Giulio Donzellotti undicesimo Senior, Giulio Piccioli undicesimo Junior, Gabriele Lo Pizzo dodicesimo Senior, Matteo Nenciolini tredicesimo nella 125 Mini. Grazie a questi risultati il Moto Club Prato ha vinto anche la classifica a squadre. Successi pratesi poi anche nell’enduro senior, dove è continuata la striscia vincente di Luca Gualdani. Buoni anche il secondo posto di Mirko De Felice e di Leonardo Santini, al suo primo podio nella Junior. Nella categoria Ultraterritoriale, Stefano Corsini sale sul podio con una prestazione solida e costante. Buoni i risultati anche di Matteo Giuliani, Matteo Paoletti, Simone Contella, Edoardo Cinquilli, Franckie Barni, Federico Parti e Marco Barontini. Infine, nel campionato italiano motocross vintage, Alessio Migliorini si è distinto con il settimo posto.

Massimiliano Martini