Allarme bici elettriche. Ubriaco alla guida di un mezzo "truccato"

Sono pericolose le biciclette elettriche, tanto più quando sono "truccate" e magari guidate in modo imprudente, senza rispetto del codice della strada o in stato di alterazione. Succede sempre più spesso sulle nostre strade. E’ successo a Montemurlo, con ubriaco alla guida di una bici elettrica irregolare, un pericolo pubblico, in questo caso per se stesso. La polizia municipale è intervenuta su un sinistro stradale che ha visto coinvolto un ciclista di 59 anni, residente a Montemurlo, che conduceva una bici elettrica, risultata poi irregolare. Sulle prime sembrava una banale caduta: l’uomo, per altro già conosciuto alle forze dell’ordine, ha urtato un veicolo in sosta, ha persdo il controllo della bici ed è ca velocipede e cadeva rovinosamente sulla carreggiata. Quando gli agenti sono intervenuti, però, hanno trovato una situazione più complessa: l’uomo era in evidente stato di alterazione ed infatti è risultato positivo all’alcoltest con un alcolemia superiore al limite di 1,5 g/litro. La bici è stata confiscata ed ora la prefettura dovrà stabilire l’entità della sanzione pecuniaria, che si aggira intorno a 150 euro. Le biciclette elettriche regolari devono avere la pedalata assistita, come spiega l’ispettore della polizia locale di Montemurlo, Stefano Grossi: "Secondo la normativa del codice della strada, la batteria della bicicletta elettrica si deve attivare solo quando si pedala e deve staccarsi quando il ciclista raggiunge la velocità dei 25 km/h. Queste biciclette irregolari invece hanno un tasto od una leva attraverso la quale si può attivare la batteria elettrica senza bisogno di pedalare". Insomma, più che una bici un vero motociclo, anche se sono in tanti a cadere, molto spesso involontariamente in errore. Le biciclette elettriche irregolari hanno un costo ben inferiore, circa 500-600 euro, rispetto a quelle a pedalata assistita che vengono vendute a diverse migliaia di euro: "Purtroppo, soprattutto i cittadini stranieri, acquistano in buona fede queste biciclette per muoversi in autonomia non sapendo che sono irregolari - conclude Grossi -. Solo lo scorso anno a Montemurlo come polizia locale abbiamo confiscato 4 bici elettriche irregolari rimaste coinvolte in incidenti stradali". Acquistare o modificare e-bike è molto pericoloso, come sottolinea l’assessore alla polizia locale, Giuseppe Forastiero: "È importante conoscere i rischi quando si conduce una bicicletta elettrica non conforme alle normative. Le modifiche possono compromettere la stabilità e le prestazioni della bicicletta, rendendola più difficile da controllare, soprattutto in curva o in discesa, aumentando il rischio di incidenti. Prestiamo dunque la massima attenzione perché questi veicoli possono raggiungere velocità pericolose, rendendo la guida più rischiosa per il conducente e per gli altri utenti della strada, pedoni, ciclisti e automobilisti".