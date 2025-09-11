Al Politeama. Sogni di musical. Scuola al via

Politeama e giovani generazioni, un binomio sempre più stretto. Un legame che passa dalle attività che fanno parte del "Politeama Educational" e dalla collaborazione con la prestigiosa Bernstein School of Musical Theater di Bologna, per formare i talenti del musical.

Un po’ di atmosfere alla Broadway, fra coreografie piene di energia e ritmo coinvolgente, sono quelle che si respireranno a partire da martedì 16 settembre, quando chi vuole mettersi in gioco con le discipline del teatro musicale (canto, danza e recitazione) potrà seguire la prima lezione di prova gratuita. Una ripartenza alla grande con tante domande di iscrizione per i corsi di musical, coordinati dal docente Edoardo Scalzini, che torneranno da martedì 30 settembre. Ma prima, due settimane di prova gratuita (16, 18, 23 e 25 settembre).

L’offerta formativa è suddivisa in quattro tipologie: corsi junior (6-10 anni), teen e ragazzi (11-13 anni; 14-17 anni), adulti (a partire dai 18 anni). Frequenza settimanale per i più piccoli (il corso junior si svolgerà ogni martedì o giovedì dalle 17 alle 20), mentre per i teen e ragazzi la frequenza sarà bisettimanale (martedì e giovedì dalle 16.30 e dalle 17 fino alle 20), idem per gli adulti ma in orario serale dalle 20.30 alle 23, sempre ogni martedì e giovedì.

Fra le novità di quest’anno, il corso di recitazione a partire dai 18 anni, ogni giovedì dalle 20.30 alle 22.30: un’opportunità in più per chi vuole avvicinarsi al teatro. Per la prova gratuita l’appuntamento è alle 17 per i piccoli dai 6 ai 10 anni, alle 16.30 per i teen e ragazzi (11-13 anni; 14-17 anni), alle 20.30 per gli adulti.

Le attività formative culmineranno nello spettacolo finale che nel mese di maggio accenderà il grande palcoscenico del Politeama. La proposta formativa di quest’anno prevede un’altra novità, quella del master per performer di musical theater, con una formazione preaccademica a partire dai 16 anni che consentirà di intraprendere una carriera artistica. Le audizioni si terranno domenica 28 settembre (candidature entro il 20 settembre all’indirizzo [email protected]). Per ogni informazione è possibile scrivere a [email protected]