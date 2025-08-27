"Aiuti dalla Vallata" cerca volontari. E anche figuranti per il Corteggio

Aiuti dalla Vallata sarà al Corteggio Storico di Prato e cerca nuovi figuranti per l’evento che si svolgerà il prossimo lunedì 8 settembre nel centro storico pratese e si concluderà con l’Ostensione del Sacro Cingolo in piazza Duomo.

Ricerca che servirà, per ampliare le fila del già nutrito gruppo di volontari che come principale attività si occupa ogni giorno delle famiglie della fascia "grigia" della popolazione, ovvero di coloro che non riescono ad arrivare a fine mese ma che non sono in condizione di povertà e che sostiene con tante iniziative tutta la comunità valbisentina, fra cui sportelli di utilità e attività di animazione territoriale. E fra le attività di animazione territoriale c’è appunto il gruppo di figuranti con cui l’associazione partecipa a manifestazioni in costume e, appunto, alla sfilata storica pratese.

"Parteciperemo al Corteggio come valletti della Badia – spiega Eleonora Vannucchi di Aiuti dalla Vallata – e stiamo cercando adulti, bambini e ragazzi. Fra i più giovani, anche musicisti, per suonare il tamburo".

Le prove per il corteggio ci saranno il 5 e il 6 settembre a Vaiano, con la prova costumi per le dame, i cavalieri e i popolani, il Corteggio, come al solito, l’8. Riaprono, poi, dopo una breve pausa nel mese di agosto anche gli sportelli dove chi vuole donare può portare provviste e beni di prima necessità, sia a Vaiano che a Vernio.

"Grazie alle entrate degli eventi estivi – continua la Vannucchi – siamo riusciti a fare una bella spesa per le famiglie che seguiamo, siamo molto soddisfatti. Come siamo molto soddisfatti delle tante attività che l’associazione riesce a portare avanti, molte delle quali nella sede di via Braga, nonostante le piccole dimensioni dello spazio. Sono numerose le attività che vengono svolte lì dentro e a giorni riprenderemo con tutte, dallo sportello antiviolenza a quello Lgbt".

"Da settembre, poi ripartono i corsi di musica, quelli di acquerello e di disegno – conclude – che si svolgono nella nostra sede in via Braga".

Chi fosse interessato alle attività di Aiuti dalla Vallata o volesse partecipare come figurante con i Valletti della Badia al Corteggio storico di Prato dell’8 Settembre, può contattare Eleonora Vannucchi al 328 6488750 la sera dopo le 19.

Claudia Iozzelli