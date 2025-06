"Turismo e commercio in crisi. Servono risposte immediate"

Volterra sta attraversando un momento critico dal punto di vista turistico ed economico. Le cause sono note e ormai inaccettabili: tra queste, la più evidente è l’irrisolta questione del crollo delle mura di San Felice, con la conseguente chiusura della viabilità e la deviazione del traffico". E’ l’analisi di Confesercenti che mette a fuoco una "situazione che si protrae da troppo tempo e che, di fatto, isola una parte della città, con gravi conseguenze per le attività commerciali e somministrazione".

"Non possiamo più permetterci di aspettare all’infinito – dichiara Claudio Del Sarto, responsabile di Confesercenti Valdicecina - Chiediamo con forza che la viabilità venga almeno parzialmente ripristinata quanto prima. È essenziale, già in una prima fase, prevedere una riapertura a senso unico alternato, come proposto più volte e mai attuato".

E volano missi terra aria sul sul tema del nuovo regolamento per il contenimento delle aperture di nuove attività di somministrazione alimenti e bevande e sul regolamento dell’occupazione del suolo pubblico. "Sono settimane che non riceviamo alcuna comunicazione, né ufficiale né informale. Le imprese hanno bisogno di certezze" prosegue Del Sarto. Non meno grave è il problema relativo all’accoglienza turistica: la gestione disorganizzata della biglietteria, con orari discontinui e carenza di informazioni: "A fine mese è previsto un incontro con il sindaco".