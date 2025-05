Sportelli comunali, tante novità: "Vogliamo ottimizzare il lavoro"

Il Comune ha deciso di riorganizzare le aperture al pubblico degli sportelli comunali al fine di ottimizzarne il lavoro. La riorganizzazione – viene spiegato – prevede anche il ricevimento ‘on line’ per alcuni servizi e per quelle pratiche che si ritengono snelle. Sul sito del Comune è già disponibile la procedura che sarà implementata. Le nuove disposizioni tengono conto anche dell’entrata in vigore della procedura “Segnala disservizio“, presente sul sito, che permette di fare segnalazioni ed avere risposte in tempi rapidi.

Le novità principali riguardano gli uffici di Perignano e Casciana Terme, dove il ricevimento dei cittadini avverrà anche per due pomeriggi, il lunedì e il giovedì dalle 15:10 alle 17:30. Questo a fronte di una chiusura settimanale (il martedì a Casciana Terme, il mercoledì a Perignano), mentre gli stessi uffici resteranno aperti in alternanza un sabato sì e uno no.

"Si tratta di un’armonizzazione degli orari di apertura che non vuole solo favorire il lavoro di back office per rendere più efficace la macchina comunale – dice il sindaco Paolo Mori –, ma spinge anche nella direzione di fare una comunità coesa che vive per intero il territorio come deve essere in un Comune protagonista di una fusione". "I cittadini se troveranno chiuso lo sportello di Perignano o Casciana Terme (in fasi alterne) – aggiunge – avranno sempre a disposizione il servizio a Lari o a Perignano o a Casciana Terme".

"Per quanto riguarda l’Ufficio tecnico abbiamo garantito ai cittadini un accesso continuo tutte le mattine e anche in un pomeriggio (il giovedì). Per gli accessi agli atti è stata appositamente dedicata una intera mattinata – aggiunge Mori –. Per quanto riguarda l’ufficio tributi è stato privilegiato il ricevimento su appuntamento, in presenza e on line, sia per i cittadini che per i liberi professionisti. Per facilitare i rapporti con l’Ufficio i cittadini troveranno agli Sportelli del cittadino una modulistica dedicata. Il dipendente la compilerà segnando la tipologia del tributo, la descrizione della richiesta e la modalità per essere contattato. Mentre per quanto riguarda gli sportelli del cittadino, quello di Lari sarà sempre aperto".