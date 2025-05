Il monologo In scena "La Notte dei Bambini"

Andrà in scena giovedì 15 maggio alle 21 al teatro Persio Flacco di Volterra "La Notte dei Bambini", lo spettacolo con Gaia Nanni, scritto a quattro mani con Giuliana Musso, che ne firma anche la regia. La serata è il recupero della data inizialmente prevista per il 15 marzo scorso, annullata a causa del maltempo: i biglietti già acquistati restano validi e lo spettacolo è incluso nell’abbonamento della stagione 2024/2025.

La Notte dei Bambini è un monologo intenso e commovente, ispirato a un fatto realmente accaduto e rimasto nella memoria collettiva: il trasferimento notturno dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, avvenuto il 14 dicembre 2007. Una notte d’inverno in cui l’intera città si fermò e si mise in moto per accompagnare, in silenzio e con partecipazione, il passaggio dei piccoli pazienti verso la nuova sede dell’ospedale. Un corteo fatto di ambulanze, motorini, auto private scortate, volontari e cittadini comuni, che si trasformò in una straordinaria manifestazione di solidarietà.

Gaia Nanni, attrice amatissima dal pubblico toscano e nazionale, dà corpo e voce a un racconto corale e profondo, ispirato alle testimonianze reali di chi ha vissuto quella notte indimenticabile. Con la sua consueta ironia e la sua forza espressiva, Nanni interpreta i bambini, i genitori, i medici, i volontari e i cittadini che fecero parte di quella straordinaria mobilitazione collettiva. Ne emerge un mosaico di emozioni e umanità, capace di commuovere e far riflettere, restituendo il senso profondo del prendersi cura gli uni degli altri.

La Notte dei Bambini è una favola moderna che non nasce dalla fantasia, ma dalla realtà: il racconto vero di una comunità che, di fronte a un’urgenza, ritrova il meglio di sé. È un invito a riscoprire la tenerezza, la solidarietà e la partecipazione, valori che troppo spesso dimentichiamo, ma che il teatro sa riportare alla luce con forza e poesia. Uno spettacolo che parla al presente e al cuore, ricordandoci che la fragilità non è debolezza, ma occasione per stringerci insieme e riconoscerci parte di una stessa umanità.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e al botteghino del teatro Persio Flacco.