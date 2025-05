Il Premio Professionalità al dottor Vincenzo Mattaliano

Il premio Professionalità 2025 del Rotary Club di San Miniato è stato consegnato, quest’anno, al dottor Vincenzo Mattaliano durante una bella conviviale del club alla quale hanno partecipato numerosi ospiti ed autorità. Erano presenti alla serata i sindaci di Montopoli e San Miniato. Monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato, ha fatto pervenire una lettera di congratulazioni al premiato.

"Caro dottor Vincenzo Mattaliano e carissimi amici del Rotary Club San Miniato, con grande piacere ho appreso del premio alla professionalità che per quest’anno 2025 il Club ha attribuito a lei, dottor Mattaliano per "la competenza, la passione e l’amore con cui ha svolto la professione medica" – scrive il vescovo – come si legge, tra l’altro nella motivazione del premio. Mi rallegro con lei per questo riconoscimento e con il Club per la scelta".

"Avrei voluto essere presente, ma attraverso queste righe, mi faccio presente con tutto il mio affetto – conclude monsignor Paccosi –. Il Signore benedica ognuno di voi nella vostra disponibilità a servire l’altro, che è il modo più concreto di rendere grazie a Dio che ci dona la vita e le persone".

Per il Rotary il premio professionalistà è sempre un appuntamento molto imporante, in quanto sottolinera cariere e impegno che sono fondamentali per la crescita del territorioe la qualità della vita.