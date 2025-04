Pontedera, il futuro del quartiere stazione tra terminal bus e caserma,

Pontedera, 8 aprile 2025 - Nuovo tentativo del Comune di Pontedera per realizzare la nuova caserma ed il nuovo terminal dei bus in zona stazione. Palazzo Stefanelli bussa a Palazzo Chigi e chiede quasi 10 milioni di euro.

A tanto ammonta la cifra complessiva necessaria per realizzare i due interventi, la realizzazione del nuovo terminal dei bus tra via Brigate Partigiane e la ferrovia e per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Con il piano di sviluppo chiamato Rigenerazione Quartiere Stazione, l’amministrazione comunale ha espresso la propria manifestazione d’interesse alla candidatura al bando pubblico indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso.

Sono stati richiesti nello specifico 2.290.000 euro per la realizzazione del nuovo terminal dei bus e 7.700.000 euro per il nuovo presidio di sicurezza, la nuova caserma dei carabinieri che attualmente si trova in via Lotti.

Si tratta di un tentativo per ottenere in tutto o in parte una cifra che altrimenti, soltanto con la vendita all’asta di alcuni edifici comunali inseriti nel piano delle alienazioni, sarebbe complicato da ottenere nel breve e medio periodo.

Il primo passo per arrivare a questa maxi operazione è già stato fatto, l’acquisto dell’ex scalo merci da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), dove dovrà essere costruita l’infrastruttura polifunzionale e intermodale al servizio di utenti e viaggiatori, oltre che il raccordo con la viabilità ferroviaria, il sistema ciclabile e quindi il trasporto pubblico su gomma urbano ed interurbano.

Da questo dipenderà cronologicamente poi il secondo degli interventi previsti, la realizzazione “di un nuovo compendio immobiliare adibito a Presidio di Sicurezza Pubblica, con relative specifiche residenze e verde di completamento”. Per entrambi gli interventi è stato concluso il primo grado di progettazione (P.F.T.E.) ed i rispettivi – fanno sapere da Palazzo Stefanelli – sono approvabili in linea tecnica in attesa di reperire il finanziamento. Dal momento della concessione del finanziamento del piano di sviluppo il cronoprogramma dei progetti prevede l’attuazione nel tempo di 2 anni e 1 mese per la realizzazione del terminal dei bus e di 2 anni e 10 mesi per la caserma dei carabinieri. Il 20 febbraio scorso la candidatura è stata ritenuta ammissibile al bando, adesso non resta che incrociare le dita ed attendere il finanziamento, che può avvenire in toto o anche solo in una parte.