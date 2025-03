Cantieri, la nuova mappa. Il calendario di asfalti marciapiedi e ciclabili

Con la primavera che entra nel vivo anche la stagione dei cantieri sta per sbocciare a Pontedera. Mentre alcune opere stanno giungendo al termine, altre sono pronte per iniziare. Dal completo rifacimento della tanto discussa via Leopardi in centro alla risoluzione dell’incrocio della discordia tra via Pascoli e via della Bianca. E poi nuovi asfalti, piste ciclabili, marciapiedi ed attraversamenti rialzati nelle frazioni. L’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli, ha illustrato i principali interventi che verranno realizzati da qui ai prossimi mesi estivi.

"In estate verranno riasfaltate con Anas la rotatoria della Bellaria, quella della Fipili Pontedera Ponsacco ed il tratto tra il terzo ponte e l’ingresso Fipili Pontedera – dice Belli –. Per quanto riguarda i nuovi asfalti in città ci sono riunioni in corso con le società che gestiscono i sottoservizi (Acque, Enel, 2i Rete Gas, FiberCop ecc.) per quanto riguarda i ripristini delle strade a loro carico; ci tengo a sottolineare che quanto visto la scorsa primavera è solo una minima parte di quanto ancora deve essere fatto. Prendo ad esempio via della Bianca e via Buozzi che verranno asfaltate in estate dopo che si sono conclusi i lavori del gas. Qui, verso fine estate/inizio autunno verrà risolto anche l’incrocio tra via Pascoli e via della Bianca, portando via Pascoli a senso unico verso via Roma. Intanto i lavori del gas si sono spostati in viale IV novembre, dove in autunno partirà il restyling di tutto il viale grazie al project financing di Siat. I lavori del gas, ed a seguire il rifacimento delle stesse strade, interesseranno poi la zona di via Galimberti e via di Vittorio e poi di viale Italia, via Moro e via Nenni". Il project financing di Siat, società che gestisce i parcheggi in città e che dovrà portare a termine diverse opere in città, andrà avanti per priorità. "Tra maggio e giugno si partirà con la messa in sicurezza e riapertura di via Maestri del Lavoro che permetterà il passaggio della navetta B – spiega Belli – poi si procederà con la messa in sicurezza e riapertura dei parcheggi della biblioteca. Successivamente ci si sposterà sul rifacimento di viale IV novembre ed a seguire via alla ripavimentazione nel centro città".

E ancora lavori. "Tra la fine di aprile ed inizio maggio inizierà il rifacimento completo della pista ciclabile di via Pisana – dice Belli – ed anche il rifacimento dei marciapiedi di via Moro e via Nenni. Siamo pronti a partire dopo Pasqua con i lavori per il completo rifacimento di via Leopardi ma è da capire quanto tempo ci vorrà (da 2 settimane ad un mese) per capire l’impatto su autobus e scuolabus e quindi valutare lo spostamento a fine anno scolastico. In estate si potrà partire con i lavori alla palestra del Romito e all’ultimo lotto dei marciapiedi. Nel frattempo stiamo concludendo i lavori sul tetto del Palazzo Pretorio e sulle coperture della biblioteca Gronchi così come il fontanello a Pardossi, mentre un nuovo fontanello è in costruzione a Treggiaia. In conclusione anche la pista ciclabile che collega Pardossi a Fornacette". E sulle maxi opere. "Stanno procedendo secondo cronoprogramma la realizzazione della nuova piscina comunale al coperto, del nuovo polo 0-6 e anche il cantiere della Provincia al Villaggio scolastico per la realizzazione di due nuove palestre".