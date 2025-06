Premiato lo studente Mirko Cerone: "Per risultati sportivi e scolastici"

POMARANCEL’amministrazione comunale ha conferito un certificato di merito a Mirko Cerone, un giovane concittadino che si è distinto per "l’eccezionale impegno e gli eccellenti risultati scolastici e sportivi". Un riconoscimento che celebra una versatilità rara e una dedizione esemplare. Mirko ha saputo conciliare brillantemente studio e attività agonistiche. Ha partecipato per tre anni alla borsa di studio sportiva Danilo Tomasi ed è stato riconosciuto come "studente atleta di alto livello" dal Coni. Nel percorso scolastico, Mirko ha mantenuto medie altissime (fino al 9.3), ricevendo costantemente encomi e borse di studio. Ha ottenuto le certificazioni B1 e B2 di inglese, ha partecipato a un corso di cinematografia realizzando il docufilm "Eravamo lì come amanti della vita" e a un corso di robotica. Ha conseguito il brevetto di bagnino Fin con BLS-D ed è stato insignito del premio "Maura Taccini" come miglior studente dell’istituto Santucci. Le sue medie lo hanno portato a essere selezionato per il premio "Alfieri del lavoro" 2025. Le sue doti sportive emergono nel nuoto e nel salvamento. Ha partecipato a campionati italiani e nazionali Csi e Fin, classificandosi tra i primi 30 in diverse specialità.Nel gennaio 2025, ai campionati regionali di salvamento, ha ottenuto un secondo posto nei 100m Trasporto Manichino con pinne e torpedo e nei 200m Superlifesaver, oltre ad altri ottimi piazzamenti. Ad aprile 2025 è diventato campione regionale Toscano del Csi nella categoria cadetti. A completare il quadro, la sua passione per la musica. Fin dall’età di 5 anni Mirko Cerone frequenta i corsi di batteria e percussioni della Filarmonica Giacomo Puccini, e da sette anni suona attivamente nell’orchestra della Filarmonica di Pomarance.