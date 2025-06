Per un teatro senza limiti. Progetto di riqualificazione

Il Comune di Pomarance si pone all’avanguardia nel campo dell’inclusione sociale e dell’accessibilità culturale, annunciando un significativo progetto di riqualificazione dei suoi spazi teatrali. Grazie a un finanziamento di 85 mila euro erogato dalla Regione nell’ambito del programma “Toscana Accessibile - Accessibilità Universale“, prende forma “Teatro senza limiti – Fare e partecipare il teatro senza barriere“. L’iniziativa mira a garantire la piena e autonoma fruizione del teatro dei Coraggiosi di Pomarance e del cinema teatro Florentia di Larderello.

“Toscana accessibile“ è un programma ambizioso che si radica su una solida competenza in tema di accessibilità, avvalendosi delle eccellenze nazionali come la Scuola Nazionale Cani Guida e la Stamperia Braille. Questi pilastri supportano percorsi e servizi di autonomia per le persone con disabilità, affiancati da misure di sostegno per progetti di vita indipendente e investimenti sociali, con l’obiettivo di realizzare interventi strutturali e culturali validi a livello europeo e nazionale. Il centro Regionale per l’Accessibilità (Cra) supervisiona questa rete virtuosa, che ha già portato al finanziamento di 27 progetti in Comuni toscani, tutti incentrati sulla trasformazione dei territori secondo i principi dell’accessibilità universale.

A Pomarance, il progetto “Teatro senza limiti“ incarna perfettamente questi ideali, mirando a rendere i due teatri comunali luoghi d’incontro e partecipazione senza ostacoli, indipendentemente dalle capacità motorie, visive o uditive. Gli interventi previsti sono numerosi e strategici: si procederà con l’installazione di servoscala per facilitare gli spostamenti tra i diversi livelli e verrà implementata una segnaletica tattile e visiva per favorire l’orientamento, in particolare per persone con disabilità visive o uditive. Fondamentale sarà l’adeguamento dei marciapiedi per creare percorsi esterni accessibili e la riorganizzazione degli spazi interni per garantire una navigazione fluida. Particolare attenzione sarà dedicata alla realizzazione di servizi igienici completamente conformi e accessibili. Per una piena inclusione sensoriale, è prevista l’introduzione di dispositivi all’avanguardia per la traduzione e la sottotitolazione degli eventi.