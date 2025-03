I nodi intorno alla zona stazione: "La piazza non è ancora finita. Ma è già un parcheggio per i tir"

SAN ROMANO"La nuova piazza della stazione è diventata il parcheggio dei... camion". Lo dicono Lara Reali, Giovanna Michelini e Giovanni Storti dell’opposizione Gruppo Misto criticando la gestione dell’area da parte del Comune che "non ha ancora terminato i lavori del primo lotto". "Il parcheggio non ha gli stalli per la sosta dei camion – spiegano Reali, Michelini e Storti – ma non ci sono cartelli di divieto di accesso ai mezzi pesanti e neppure di divieto di sosta. Gli autisti dei camion utilizzano l’area aperta l’8 agosto scorso a loro piacimento, entrano ed escono quando vogliono, e da sette mesi siamo in attesa che l’amministrazione comunale installi il nuovo impianto semaforico per consentire che nella nuova piazza possano entrare e uscire i pulman. Per i pulman quella piazza, e la viabilità circostante, è pericolosa, per i camion no. Siamo all’assurdo. Se succede qualcosa di chi è al responsabilità? La piazza ha le caratteristiche per il transito e il parcheggio dei veicoli pesanti o c’è anche il rischio che vengano danneggiate le fognature e i sottoservizi?".

"Abbiamo inviato una mail agli uffici tecnici e alla polizia municipale – aggiungono ancora i consiglieri della minoranza Gruppo Misto – La comandante ha risposto dicendo che installeranno i cartelli con i divieti di accesso e di sosta ai camion. Lo avevamo proposto il 4 dicembre scorso. Perché non è stato fatto prima? Ci domandiamo, ma quando non c’era il parcheggio accanto alla stazione dove venivano parcheggiati questi mezzi pesanti?". Infine i tempi di conclusione dei lavori. "Il primo lotto non è stato ancora finito – concludono Reali, Michelini e Storti – Mancano le pensiline per l’attesa dei pulman, il semaforo e gli arredi urbani che sono stati oggetto di una determina del 23 dicembre scorso. La piazza è stata aperta in fretta e furia ad agosto, ma ora ci si ritrova i bus parcheggiati davanti alla stazione e i camion dove non devono stare".

g.n.