Piace "Zaino sospeso". Progetto per raccogliere materiale scolastico

SANTA CROCELo "Zaino Sospeso", iniziativa ideata dalla Misericordia di Santa Croce che ha accolto la sollecitazione della commissione Vie dell’Istituto comprensivo Banti e ha coinvolto Pro Loco, Conad, Buffetti, Lions e Leo Club San Miniato, sta riscuotendo un buon successo. Tanto il materiale scolastico che le persone acquistano e portano nei punti di raccolta. Lapis, gomme, pennarelli, matite, quaderni, colla stick, penne colore nero, pennelli e appuntalapis il materiale di cui c’è più bisogno per alunni e studenti meno abbienti. Il materiale raccolto verrà consegnato all’Istituto Banti che poi provvederà a distribuirlo al bisogno. Per la scuola il progetto è coordinato dall’insegnante Ilaria Puccioni. Il dirigente, Sandro Sodini, ringrazia per questa bella iniziativa. Ringraziamenti anche da parte della Misericordia che ha accolto la sollecitazione arrivata dalla scuola con grande entusiamso e nello spirito della confraternita. "Siamo davvero entusiasti di partecipare a questo progetto e dell’adesione che stiamo avendo – commenta Vanessa Betta, direttrice del supermercato Conad di Santa Croce – Abbiamo ricevuto molti messaggi per congratularsi dell’ottima iniziativa da parte dei cittadini di Santa Croce e dintorni".