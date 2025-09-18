Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Pontedera
Piace "Zaino sospeso". Progetto per raccogliere materiale scolastico
18 set 2025
GABRIELE NUTI
Cronaca
Piace "Zaino sospeso". Progetto per raccogliere materiale scolastico

SANTA CROCELo "Zaino Sospeso", iniziativa ideata dalla Misericordia di Santa Croce che ha accolto la sollecitazione della commissione Vie dell'Istituto comprensivo Banti e ha coinvolto Pro Loco, Conad, Buffetti, Lions e Leo Club San Miniato, sta riscuotendo un buon successo. Tanto il materiale scolastico che le persone acquistano e portano nei punti di raccolta. Lapis, gomme, pennarelli, matite, quaderni, colla stick, penne colore nero, pennelli e appuntalapis il materiale di cui c'è più bisogno per alunni e studenti meno abbienti. Il materiale raccolto verrà consegnato all'Istituto Banti che poi provvederà a distribuirlo al bisogno. Per la scuola il progetto è coordinato dall'insegnante Ilaria Puccioni. Il dirigente, Sandro Sodini, ringrazia per questa bella iniziativa. Ringraziamenti anche da parte della Misericordia che ha accolto la sollecitazione arrivata dalla scuola con grande entusiamso e nello spirito della confraternita. "Siamo davvero entusiasti di partecipare a questo progetto e dell'adesione che stiamo avendo – commenta Vanessa Betta, direttrice del supermercato Conad di Santa Croce – Abbiamo ricevuto molti messaggi per congratularsi dell'ottima iniziativa da parte dei cittadini di Santa Croce e dintorni".

© Riproduzione riservata

