Sanitari aggrediti. Paura in ospedale. Arrestato trentenne

di Gabriele Nuti

Ancora violenza in ospedale. Ancora un’infermiera colpita con un calcio e personale sanitario minacciato di morte. Sono sempre più frequenti questi gravissimi episodi anche al pronto soccorso e nei reparti dell’ospedale cittadino. L’ultimo, in ordine di tempo, è successo nel pomeriggio di lunedì quando al pronto soccorso è stato portato, con un’ambulanza del 118, un uomo di 30 anni, che poco prima, in via Vittime dei lager nazisti nella zona della stazione, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva pesantemente disturbato passanti e clienti degli esercizi commerciali.

In via Vittime dei lager nazisti, dopo la richiesta al numero unico regionale 112, sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Pontedera. Viste le condizioni psico-fisiche del trentenne, i militari dell’Arma hanno richiesto l’intervento del personale medico che lo ha trasportato al pronto soccorso di Pontedera. Ed è qui che l’uomo ha dato il peggio di sé, con un atteggiamento aggressivo, minacciando di morte i sanitari che gli stavano prestando le cure. Al culmine della furibonda reazione, il 30enne ha colpito con un calcio un’infermiera e poi se l’è presa anche con ’attrezzatura sanitaria.

A quel punto ai carabinieri non è rimasto altro da fare che bloccarlo per evitare che facesse ancora del male al personale e arrestarlo. L’uomo è stato piantonato, su disposizione del sostituto procuratore della repubblica di Pisa che coordina le indagini, all’interno dello stesso ospedale Lotti in attesa dell’udienza per direttissima che ha avuto martedì mattina in Tribunale a Pisa. Al termine del rito, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura della presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana, rimettendo in libertà l’aggressore del personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale Lotti.