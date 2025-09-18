Rio dei Ponticelli, lavori per la sicurezza

CASTELFRANCO - S.CROCE"Un importante intervento di riduzione del rischio idraulico sul rio dei Ponticelli fra i comuni di Santa Croce e Castelfranco". Il piccolo corso d’acqua, che appunto si snoda tra al confine tra Santa Croce e Castelfranco nella zona collinare delle Cerbaie, tra Orentano e Galleno, è stato oggetto di lavori progettati e realizzati, tramite ditte esterne, dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord.

"Un’opera fondamentale, soprattutto in vista della vicina stagione autunnale che, di solito, si lega anche a un aumento delle precipitazioni – spiega il Consorzio in una nota – Un cantiere del valore complessivo di poco inferiore a 20mila euro. Gli interventi principali hanno riguardato la sistemazione di alcuni tratti del corso d’acqua interessati da piccoli smottamenti, andando a ripristinare la sezione idraulica e in particolare le sponde del rio dei Ponticelli".

"Inoltre, è stato asportato dall’alveo il materiale di deposito e di sovralluvionamento, essenziale proprio per ripristinare le difese spondali nei tratti più critici – spiegano sempre dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord – Infine, i mezzi hanno riportato alla piena funzionalità gli argini che presentavano problemi di infiltrazione. Tutte opere eseguite nel rispetto delle indicazioni della Regione per la tutela della flora e della fauna e che, nel complesso, sono servite a ripristinare l’officiosità idraulica del corso d’acqua, mitigando il rischio idraulico".