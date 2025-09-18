Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Pontedera
CronacaRio dei Ponticelli, lavori per la sicurezza
18 set 2025
GABRIELE NUTI
Cronaca
Rio dei Ponticelli, lavori per la sicurezza

"Intervento del Consorzio di bonifica per la riduzione del rischio idraulico"

CASTELFRANCO - S.CROCE"Un importante intervento di riduzione del rischio idraulico sul rio dei Ponticelli fra i comuni di Santa Croce e Castelfranco". Il piccolo corso d’acqua, che appunto si snoda tra al confine tra Santa Croce e Castelfranco nella zona collinare delle Cerbaie, tra Orentano e Galleno, è stato oggetto di lavori progettati e realizzati, tramite ditte esterne, dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord.

"Un’opera fondamentale, soprattutto in vista della vicina stagione autunnale che, di solito, si lega anche a un aumento delle precipitazioni – spiega il Consorzio in una nota – Un cantiere del valore complessivo di poco inferiore a 20mila euro. Gli interventi principali hanno riguardato la sistemazione di alcuni tratti del corso d’acqua interessati da piccoli smottamenti, andando a ripristinare la sezione idraulica e in particolare le sponde del rio dei Ponticelli".

"Inoltre, è stato asportato dall’alveo il materiale di deposito e di sovralluvionamento, essenziale proprio per ripristinare le difese spondali nei tratti più critici – spiegano sempre dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord – Infine, i mezzi hanno riportato alla piena funzionalità gli argini che presentavano problemi di infiltrazione. Tutte opere eseguite nel rispetto delle indicazioni della Regione per la tutela della flora e della fauna e che, nel complesso, sono servite a ripristinare l’officiosità idraulica del corso d’acqua, mitigando il rischio idraulico".

AmbienteAlluvione