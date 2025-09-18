Unipop Ignazio Donati. Al via l’anno accademico: "Cura contro la solitudine"

MONTOPOLIDopo i quattro mesi di prova, che hanno portato all’adesione di oltre cento iscritti, da ottobre l’Università Popolare Ignazio Donati di Montopoli inizia il suo primo anno accademico, suddiviso in due quadrimestri, da ottobre a febbraio e da febbraio a maggio. L’entusiasmo per questa iniziativa si tocca con mano a Montopoli. La sindaca Linda Vanni parla di "grande ricchezza per il territorio, di cultura accessibile a tutti e di una iniziativa dal grande valore sociale, con persone che si sono messe a disposizione volontariamente per portare la loro conoscenza"."Sono felice di sapere che esiste un gruppo di persone così affiatato e partecipe che organizza e crea momenti belli di socializzazione – ha detto ancora Vanni – La cura più efficace contro il morbo della solitudine. Il via il primo ottobre". Il 18 la lectio magistralis sul tema "Pietro Leopoldo il granduca delle riforme" per l’apertura ufficiale dell’anno accademico. Ieri mattina il programma di UniPop è stato presentato in una conferenza stampa nella sala consiliare del Comune. "Il 30 settembre avremo l’assemblea per rinnovare le cariche – ha detto il rettore Paolo Tinghi – Il consiglio uscente si presenterà quasi in blocco per non perdere quanto si è già messo in cantiere. L’anno accademico sarà suddiviso in due quadrimestri con corsi tematici di base ed eventi come visite a mostre o partecipazione ad altre iniziative come la sagra del tartufo che il Comune organizza quest’anno per la prima volta. Previste visite guidate alla mostra del Beato Angelico a Firenze, al santuario di San Romano e al conservatorio e chiesa di Santa Marta a Montopoli. Focus sugli artisti del Quattrocento, corso sperimentale di storia della musica e corsi di inglese, francese e spagnolo grazie alle nostre socie Carla Gottini, Ivana Giannini e Ana Luz Cisneros. Tutto sarà proposto in maniera molto elementare. E poi l’accordo con il diparimento di Scienze Agrarie dell’università di Pisa, diretto dalla professoressa Cristina Nali". "È una grande soddisfazione vedere come sta crescendo l’Università Popolare – ha detto l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini – Fa piacere vedere una partecipazione così numerosa, segno di aver saputo intercettare quello che era un bisogno della nostra comunità. Un tassello chiave del sistema culturale di Montopoli che vuole mettere in rete e far dialogare diverse realtà".g.n.