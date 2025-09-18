I dinosauri Il ritorno a Santa Maria a Monte

SANTA MARIA A MONTEUn nuovo salto nella preistoria. A Santa Maria a Monte tornano i dinosauri. Domenica 21 settembre, dalle 11 alle 18,30 in piazza della Vittoria, seconda edizione del "Parco dei Dinosauri", iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro commerciale naturale di Santa Maria a Monte con il patrocinio e il contributo del Comune e la compartecipazione della Camera di commercio Toscana Nord-Ovest–Terre di Pisa e la collaborazione di CollEventi.

"Troppo spesso tendiamo a trascurare i più piccoli e questa è una festa molto simpatica particolarmente adatta agli studenti – afferma il sindaco di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande – Teniamo particolarmente che i bambini e le famiglie vengano sensibilizzati anche attraverso queste iniziative. Questo evento è l’occasione perfetta per unire divertimento, spensieratezza e serenità a un momento di apprendimento". "Eventi come questi hanno la capacità di attirare tantissime persone – aggiunge Alessandro Simonelli, presidente Area vasta Confcommercio Pisa – Questo è fondamentale per realtà come quella di Santa Maria a Monte, vero e proprio borgo turistico e di qualità. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la vicinanza e il supporto nella promozione del territorio".

"Si tratta di un appuntamento giunto alla sua seconda edizione – le parole di Luca Favilli, coordinatore sindacale Confcommercio – Lo scorso anno è stato un grande successo. È una vera festa per i bambini e per le attività commerciali del territorio. Ringrazio l’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte che, anche quest’anno, ha dato il proprio contributo sia organizzativo che economico. Eventi come questi hanno bisogno di sostegno. Sarà un vero e proprio parco tematico, dove si potrà imparare la storia dei dinosauri divertendosi e giocando".

Riproduzioni di dinosauri a grandezza naturale in piazza della Vittoria, laboratori tematici di storia, scienza e giochi. Un vero e proprio Jurassic Park in miniatura. I più piccoli avranno la possibilità di essere guidati da un paleontologo in un percorso di un’ora (ultimo ingresso alle 17.30), con tante attività divertanti, compresi l’angolo dei fossili e delle curiosità, il quiz interattivo e un laboratorio di chimica. Info al 393 5408395.