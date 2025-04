"Partecipate alle esequie del Papa". L’appello di Shalom a tutti i volontari

In tanti sono pronti a partire dalla diocesi di San Miniato e dal Comprensorio per raggiungere Roma, ed essere presenti alle esequie di Papa Francesco. Il Movimento Shalom – guidato da monsignor Andrea Cristiani, suo fondatore – invita i propri soci e simpatizzanti, "sappiamo che sono molti", al rito funebre del Pontefice.

Intanto, proprio per quella giornata, ci saranno momenti di preghiera anche sul territorio: sabato a Fucecchio in San Salvatore alle 17.30 ci sarà la recita del rosario e la messa "per esprimere a papa Francesco tutta la nostra gratitudine", spiega Shalom. A Santa Croce sull’Arno nella Chiesa Collegiata alle 18 don Donato Agostinelli ricorderà Papa Francesco e inviterà alla preghiera perché "il Signore continui l’opera di rinnovamento della Chiesa tracciata da questo coraggioso Servo del Vangelo".

Sempre sabato iniziative a a San Miniato: "Ha chiesto la pace, ha reso visibile cos’è la vita quando ci si lascia trasformare da Cristo", il ricordo di monsignor Giovanni Paccosi, Vescovo di San Miniato. Il territorio di San Miniato è molto legato a Papa Bergoglio. Varie realtà lo hanno incontrato più volte. Anche nel dicembre scorso durante il presepe vivente voluto proprio da Papa Francesco alla basilica di Santa Maria Maggiore.

"Abbiamo vissuto un momento che porteremo nel cuore per sempre – dice il gruppo I Festaioli di Roffia presenti tra i figuranti – . Quella sua stretta di mano, calda e sincera, ci ha lasciato un segno profondo. In quegli attimi brevi ma intensi, abbiamo sentito una vicinanza autentica, una presenza capace di abbattere ogni distanza. Ma ciò che più ci ha colpito è stato un gesto semplice e tenero: le caramelle offerte ai bambini. Un piccolo dono, eppure carico di significato. In quel gesto c’era tutto lo stile di Papa Francesco: attenzione, umiltà, amore concreto".