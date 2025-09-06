Nasce gruppo per camminare tutti insieme

Una nuova edizione del corso gratuito per diventare "walking leader" ovvero capo-passeggiata nei gruppi di cammino, si svolgerà il 26 settembre a partire dalle 14 nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori. L’evento, completamente gratuito e patrocinato dal Comune, è organizzato dalla medicina dello sport della Asl. Si rivolge esclusivamente a rappresentanti delle associazioni e non a soggetti privati ed avrà una durata indicativa di 4 ore con possibilità di partecipazione anche da remoto.

I relatori forniranno nozioni base relative ai benefici dell’attività fisica, alla organizzazione e gestione di un gruppo di cammino con una parte pratica per illustrare le tecniche per una corretta camminata. "Camminare in compagnia – spiega Carmine Di Muro (foto), direttore della medicina dello sport aziendale – è una delle attività più semplici, economiche, divertenti e alla portata di tutti. Studi scientifici hanno dimostrato come questa attività possa aiutare a rimanere o tornare in salute dal punto di vista non solo fisico, ma anche psicologico in considerazione dei vantaggi portati dalla socializzazione che una camminata di gruppo porta con sé. Una attività fisica regolare, soprattutto se praticata insieme ad altri contribuisce a ridurre stress, ansia e tendenza alla depressione.

I gruppi di cammino promossi dalla nostra azienda devono però essere condotti da un "walking leader" ovvero una persona specificatamente formata per coordinare questo tipo di attività proponendo quanto di più adatto alle necessità dei partecipanti. Per questo confidiamo di poter formare rappresentanti delle associazioni locali che possano essere promotrici di attività che stimolino le persone di ogni età ad uscire di casa, muoversi e socializzare".