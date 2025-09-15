L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L'Italia sia solida con la Nato
Pontedera
CronacaMuore in strada a 18 anni, il corpo senza vita scoperto da alcuni passanti
15 set 2025
REDAZIONE PONTEDERA
Muore in strada a 18 anni, il corpo senza vita scoperto da alcuni passanti

E’ successo a Pontedera. Il giovane, di origini senegalesi, è rimasto vittima di un arresto cardiaco. Inutili i tentativi di soccorsi

Inutili i tentativi di soccorso al giovane (Foto di repertorio)

Inutili i tentativi di soccorso al giovane (Foto di repertorio)

Pontedera (Pisa), 15 settembre 2025 – Tragedia in strada a Pontedera, dove un giovane di 18 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, domenica 14 settembre. Il ragazzo, di origini senegalesi, sarebbe stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Da quanto appreso, il 18enne soffriva di problemi di cuore. 

Il corpo è stato notato da alcuni passanti, che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, ma per il ragazzo non c’era già più nulla da fare. Il fatto è accaduto in via Indipendenza, davanti al circolo Bertelli. 

