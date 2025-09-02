Montecatini avvia piano operativo Poc

L’amministrazione comunale ha avviato il percorso per la formazione del nuovo piano operativo comunale (Poc), con l’obiettivo di raccogliere contributi e proposte da parte di professionisti e cittadini. L’iniziativa, formalizzata con una delibera di giunta, prevede una campagna di ascolto che durerà per tutto il mese di settembre. L’amministrazione ritiene fondamentale condividere le necessità e le opportunità del nuovo strumento urbanistico con tutti gli operatori del settore e con la cittadinanza.

I contributi potranno essere inviati via e-mail agli indirizzi [email protected] e [email protected], o consegnati a mano all’ufficio edilizia privata del Comune. È obbligatorio l’utilizzo del modulo predisposto e allegato alla comunicazione ufficiale presente sul sito del Comune.

I contributi pervenuti entro i termini stabiliti saranno esaminati dagli uffici del settore edilizia privata e urbanistica e dall’amministrazione. Non è previsto l’obbligo di risposta, poiché le proposte hanno esclusivamente un valore conoscitivo per la redazione del nuovo piano operativo comunale. Successivamente, saranno organizzati incontri in presenza sia con i tecnici professionisti che con i cittadini, per un confronto diretto e per raccogliere ulteriori osservazioni e spunti.

L’iniziativa dell’amministrazione comunale mira a garantire un processo partecipativo e trasparente nella pianificazione del futuro urbanistico del Comune.