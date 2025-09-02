Quel cappellino della premier

Quel cappellino della premier
Cronaca"La mia candidatura nasce da impegno civico autentico"
2 set 2025
GABRIELE NUTI
Roberta Salvadori alle regionali con Forza Italia

MONTOPOLI"La mia candidatura nasce da un impegno civico autentico e da una visione chiara per una Toscana che sappia curare, proteggere e crescere, con concretezza, coerenza e impegno reale verso i cittadini". Lo dice Roberta Salvadori (nella foto), montopolese, medico di sanità pubblica, candidata alle regionali di ottobre con Forza Italia. "Da anni opero nel sistema socio-sanitario toscano, coordinando le unità di valutazione multidimensionale e dirigendo un presidio territoriale – afferma Salvadori, in passato assessore a Montopoli con l’ex sindaco Giovanni Capecchi – Ogni giorno incontro anziani, persone con disabilità e famiglie che vivono situazioni complesse. Da queste esperienze nasce la mia decisione di candidarmi alle elezioni regionali con Forza Italia, forza moderata e radicata nei territori, capace di proporre soluzioni pragmatiche e liberali, vicine ai bisogni di cittadini, imprese e comunità". "La mia candidatura – spiega Salvadori – si fonda su priorità concrete per il rilancio della Toscana. Rivedere il sistema salute, investendo sulle persone prima che sulle tecnologie, riduzione dell’Irpef regionale fino all’1,23%, garantire più sicurezza urbana e ambientale, migliorare le infrastrutture, abolendo definitivamente l’idea del pedaggio sulla Fi-Pi-Li, semplificare la burocrazia e rivedere la gestione dei rifiuti per città più pulite e vivibili".

